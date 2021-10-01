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Giriş Tarihi: 1.10.2021 09:46

Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 1 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi

Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 1 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ekim ayının ilk günüyle beraber ödenekten faydalanan vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Vatandaşlar ödemelerin yapılacağı tarihi merakla beklerken öte yandan "1 Ekim Bugün evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu ödenek genel olarak il il yatırılırken, ödemeler her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. İşte Ekim ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve detaylar...

Ekim ayının ilk günüyle birlikte binlerce vatandaş evde bakım maaşı yatan iller listesini yakından takip etmeye başladı. Her ay kurum tarafından il il yatırılmakta olan bu ödenek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmaya devam ederken yeni ayla beraber ödeme tarihleri merak konusu haline geldi. Buna göre; 1 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilen tüm detaylar ve Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve listesi…

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 25 Ağustos 2021 E devlet evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 1 Ekim 2021 tarihli evde bakım maaşları yatırılmadı.

Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor.

9 Ağustos evde bakım parası yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 1 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi
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