Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 1 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi

Ekim ayının ilk günüyle birlikte binlerce vatandaş evde bakım maaşı yatan iller listesini yakından takip etmeye başladı. Her ay kurum tarafından il il yatırılmakta olan bu ödenek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmaya devam ederken yeni ayla beraber ödeme tarihleri merak konusu haline geldi. Buna göre; 1 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilen tüm detaylar ve Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve listesi…