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Giriş Tarihi: 1.10.2021 12:02

Galatasaraylı Patrick van Aanholt'tan Matteo Guendouzi paylaşımı

Galatasaraylı Patrick van Aanholt’tan Matteo Guendouzi paylaşımı

Galatasaray forması giyen Patrick van Aanholt, 0-0 biten Marsilya maçı sonrası saha içerisinde tartıştığı Matteo Guendouzi hakkında çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Galatasaray forması giyen Patrick Van Aanholt, Marsilya maçında iptal edilen penaltı pozisyonunun ardından tartışma yaşadığı rakip oyuncu Matteo Guendouzi hakkında paylaşım yaptı. Van Aanholt, söz konusu paylaşımında, "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çenen hala çalışıyor. O peruğu kafandan çıkarmadan önce rahatlaman gerek cüce. Aslanlarıma hak edilmiş bu puan için aferin" ifadelerini kullandı.

"ELBETTE PENALTI DEĞİLDİ"
Patrick Van Aanholt maç sonrası, "Elbette penaltı değildi. Guendouzi bana dokundu ve yere düştü. İyi ki VAR gibi bir sistem var da görebiliyoruz. Marsilya üzerin bir baskı vardı ve bizim tempomuzu kırmaya çalıştılar ama başaramadılar. Gol yemedik ve bir puanla dönüyoruz. Grupta bir beraberlik ve bir galibiyetimiz var. Bu da iyi durumda olduğumuzun bir göstergesi" demişti.

NELER OLMUŞTU?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Marsilya maçında Fransız temsilcisi önce penaltı kazandı, ardından Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, VAR kontrolü sonrası kararı iptal etti. Matteo Guendouzi'nin ceza sahasında içinde yerde kaldığı pozisyonu VAR monitöründen tekrar tekrar izleyen Pawel Raczkowski, pozisyonda faul olmadığına hükmetti ve verilen penaltıyı geri aldı.

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Galatasaraylı Patrick van Aanholt'tan Matteo Guendouzi paylaşımı
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