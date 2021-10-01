Galatasaraylı Patrick van Aanholt’tan Matteo Guendouzi paylaşımı

"ELBETTE PENALTI DEĞİLDİ"

Patrick Van Aanholt maç sonrası, "Elbette penaltı değildi. Guendouzi bana dokundu ve yere düştü. İyi ki VAR gibi bir sistem var da görebiliyoruz. Marsilya üzerin bir baskı vardı ve bizim tempomuzu kırmaya çalıştılar ama başaramadılar. Gol yemedik ve bir puanla dönüyoruz. Grupta bir beraberlik ve bir galibiyetimiz var. Bu da iyi durumda olduğumuzun bir göstergesi" demişti.