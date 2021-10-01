Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Eylül reyting sonuçları Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 1.10.2021 07:31

Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Eylül reyting sonuçları Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Eylül reyting sonuçları Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı kim birinci oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları ile birinci gelen yapımı merak ediyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları tüm sıralamayı değiştirebilir. Reytinglerle ilgili beklenen açıklama gelince dün gecenin en çok izlenenleri ortaya çıkacak. 30 Eylül Perşembe akşamı ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D’de Camdaki Kız, TRT1’de Barbaroslar dizisi yayınlandı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Eylül reyting sonuçları Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı kim birinci oldu? İşte tüm sıralama…

Reyting sonuçları açıklanıyor! 30 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen tüm yapımlar reytingler için mücadele verdi. Perşembe akşamı Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı gibi yapımlar yeni bölümleriyle ekrana geldi. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Eylül reyting sonuçları Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları açıklanmadı. 30 Eylül 2021 perşembe gününün reyting sonuçları saat 10.00- 11.00 arasında açıklanacak. Dünün reyting sonuçları ile birinci gelen yapım haberimize eklenecektir…

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total izleyici grubunda birincilikte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, ikincilikte Camdaki Kız, üçüncülükte ise Bir Zamanlar Çukurova yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikincilikte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncülükte ise MasterChef Türkiye yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

9 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI (OZET) TRT 1

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Eylül reyting sonuçları Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı kim birinci oldu?
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