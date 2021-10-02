Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un teknik heyetine iki yeni isim daha katıldı
Giriş Tarihi: 2.10.2021 19:06

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un teknik heyetine iki yeni isim daha katıldı

DHA
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un teknik heyetine iki yeni isim daha katıldı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un ekibinde görev yapacak iki yeni isim daha belli oldu. Michael Rechner kaleci antrenörü, Axel Busenkell ise fiziksel performans antrenörü olarak A Milli Takım teknik heyetine katıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz'un ekibinde görev yapacak iki yeni isim daha belli oldu. Buna göre, Michael Rechner kaleci antrenörü, Axel Busenkell ise fiziksel performans antrenörü olarak A Millî Takım teknik heyetine katıldı.

Daha önce birinci yardımcı olarak Kenan Koçak ve ayrıca Jan-Moritz Lichte, TFF ile sözleşme imzalamıştı. Michael Rechner ve Axel Busenkell'in özgeçmişleri şöyle:

MİCHAEL RECHNER KİMDİR ?

Michael Rechner, 27 Mayıs 1980'de Almanya'da doğdu. Faal futbolculuk döneminde, Hamburg, VfR Mannheim, Waldhof Mannheim, Sachsen Leipzig, Schweinfurt, Weinheim ve Zuzenhausen takımlarının kalesini korudu.

Waldhof Mannheim'de oynarken şimdi yardımcısı olarak çalıştığı Stefan Kuntz da takımın teknik direktörlüğünü yapmaktaydı. A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak da o dönem takım arkadaşıydı.

2004 yılında profesyonel futbol yaşantısını noktalayıp amatör düzeyde futbol oynamaya devam eden Rechner, Heidelberg Üniversitesi'nde spor bilimleri eğitimi görmeye başladı. Master tezini "Kalecilikte Çağdaş Antrenman Metodolojisi ve Çağdaş Kalecinin Profili" başlıklı çalışmasıyla hazırladı.
2008 yılında Almanya'nın Hoffenheim kulübünde kaleci departmanı koordinatörü olarak çalışmaya başladı. 2008-2019 yılları arasında Bavyera Eyalet Futbol Federasyonu'nda kaleci antrenörü eğitmeni olarak görev aldı. 2010 yılından beri Almanya Futbol Federasyonu kurs ve seminerlerinde konuşmacı olarak yer almaktadır. Uluslararası birçok toplantıda kalecilik üzerine dersler vermektedir.

AXEL BUSENKELL - KARİYER

Axel Busenkell, 26 Kasım 1971'de Almanya'da doğdu. Mainz'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi'nden mezun olan Busenkell, 2000 yılından beri 1. FSV Mainz 05 kulübünde fiziksel performans antrenörü olarak çalışmaktadır. Almanya U21 Millî Takımı'nda da 2007-2021 yılları arasında aynı görevi üstlendi. Stefan Kuntz liderliğinde 2017 ve 2021 yıllarında UEFA Avrupa U21 Şampiyonası'nda iki kez şampiyonluk yaşayan Almanya U21 Millî Takımı'nın teknik heyetinde yer aldı. A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Jan-Moritz Lichte ile Mainz kulübünde beraber çalıştı.


EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen ve iki de mühendis çıktı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Son dakika haberi: Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası skandal sözlere tepki! 'O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...'
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'den ilk eşini kızdıran sözler! İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara açtı ağzını yumdu gözünü!
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
İstanbul yeni metro hatlarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti
Son dakika haberi: Milyonlara vergi müjdesi! İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları
Okullar kapanacak mı ve yüz yüze eğitim bitecek mi? 2021-2022 Okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
İŞKUR 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor! Güncel 2021 İŞKUR personel ve memur ilanları sorgula!
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un teknik heyetine iki yeni isim daha katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA