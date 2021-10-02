Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS 2.tercihler ne zaman, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS ek tercih/ yerleştirme tarihleri için gözler ÖSYM’de!
Giriş Tarihi: 2.10.2021 07:19

YKS 2.tercihler ne zaman, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS ek tercih/ yerleştirme tarihleri için gözler ÖSYM’de!

YKS 2.tercihler ne zaman, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS ek tercih/ yerleştirme tarihleri için gözler ÖSYM’de!

ÖSYM tarafından YKS ek tercih tarihleri son dakika haberi olarak duyurulacak. 140 puan alanlar ikinci tercih aşamasında tercihlerini yapabilecek. İlk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 20-23 Eylül tarihleri aralığında başvurularını tamamlamıştı. Şimdi ise gözler YKS yerleştirme tarihleri ile ilgili resmi kurumdan gelecek açıklamaya çevrildi. YKS ikinci ek tercih işlemi sadece bu yıl geçerli olacağı için sorgulamalarda bu yönde arttı. Peki YKS 2.tercihler ne zaman, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS ek tercih/ yerleştirme tarihleri açıklandı mı? İşte konuya dair bilgiler…

İlk tercih süreci sona ererken YKS 2.tercih tarihleri milyonların gündemine yerleşti. ÖSYM tarafından ikinci ek yerleştirme tarihleri duyurulacak ve 140 puan alanlar tercih işlemlerine başlayacak. Üniversitelerin boş kontenjanlarına yönelik başvurulara ilişkin değerlendirmeler de sona ermiş olacak. Peki YKS 2.tercihler ne zaman, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS ek tercih/ yerleştirme tarihleri için gözler ÖSYM'de!

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM Başkanı şu ifadeleri kullandı;

"20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum"

YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM, YKS 1. ek yerleştirme için tercih kılavuzunu yayınladı. Kılavuz'da 140 puan alanlar için bir açıklama bulunmuyor. 140 puan ek yerleştirme için tarihler henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır…

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
Son dakika: İngiltere'de benzin krizinde asker devrede!
İŞKUR 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor! 2021 İŞKUR personel ve memur ilanları yayınlandı
Son dakika: Küstah 'İstanbul' sözleri sonrası ortaya çıktı! Marinakis meğer 2015 yılında...
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
İstanbul yeni metro hatlarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?
Mehmet Ali Erbil’in ‘üç ay aşk yaşadık’ iddialarına Emel Sayın’dan yanıt! Emel Sayın aşk iddiasına ne yanıt verdi?
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS 2.tercihler ne zaman, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS ek tercih/ yerleştirme tarihleri için gözler ÖSYM’de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA