İlk tercih süreci sona ererken YKS 2.tercih tarihleri milyonların gündemine yerleşti. ÖSYM tarafından ikinci ek yerleştirme tarihleri duyurulacak ve 140 puan alanlar tercih işlemlerine başlayacak. Üniversitelerin boş kontenjanlarına yönelik başvurulara ilişkin değerlendirmeler de sona ermiş olacak. Peki YKS 2.tercihler ne zaman, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS ek tercih/ yerleştirme tarihleri için gözler ÖSYM'de!
ÖSYM Başkanı şu ifadeleri kullandı;
"20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum"
YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM, YKS 1. ek yerleştirme için tercih kılavuzunu yayınladı. Kılavuz'da 140 puan alanlar için bir açıklama bulunmuyor. 140 puan ek yerleştirme için tarihler henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır…
140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.
140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz." dedi.