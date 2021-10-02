YKS 2.tercihler ne zaman, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS ek tercih/ yerleştirme tarihleri için gözler ÖSYM’de!

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM Başkanı şu ifadeleri kullandı;

"20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum"

YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM, YKS 1. ek yerleştirme için tercih kılavuzunu yayınladı. Kılavuz'da 140 puan alanlar için bir açıklama bulunmuyor. 140 puan ek yerleştirme için tarihler henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır…

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.