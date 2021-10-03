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Giriş Tarihi: 3.10.2021 15:16 Son Güncelleme: 3.10.2021 15:34

Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt ortalığı karıştırdı! Jack Grealish için flaş sözler…

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Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt ortalığı karıştırdı! Jack Grealish için flaş sözler…

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Hollandalı Dirk Kuyt, Manchester City’nin flaş transferi olan Jack Grealish için çarpıcı sözler kullandı. Eski bir Liverpool oyuncusu da olan Dirk Kuyt, Liverpool-M. City maçı öncesi City cephesini kızdıracak ifadeler kullandı. İşte Dirk Kuyt’tan çarpıcı açıklamalar…

Fenerbahçeli eski yıldız Dirk Kuyt, bugünkü Liverpool-M. City maçı öncesi flaş açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki Dirk Kuyt, Manchester City'nin 100 milyon sterlin ödeyerek transfer ettiği Jack Grealish konusunda çok tartışılacak açıklamalar yaptı.

LİVERPOOL-MANCHESTER CİTY MAÇI ÖNCESİ ATEŞLEYİCİ SÖZLER

Dirk Kuyt, Grealish'in gerçekten 100 milyon sterlinlik ücretinin sadece üçte biri değerinde olduğunu iddia ederek bugünkü maç öncesi rekabeti körükledi.

"GREALİSH DEĞERİNİN 3 KATINDA TRANSFER OLDU"

Dirk Kuyt şunları söyledi: "Jack Grealish'in katkısına bakın… Jack Grealish 100 milyon sterline City'e gitti. Bu, gerçekten değerinin üç katı."

LİVERPOOL'A KARŞI 2 GOL ATIP VE 3 ASİST YAPMIŞTI

Jack Grealish geçen sezon Aston Villa'nın Liverpool'u 7-2 yendiği maçta 5 gole katkı yaparak adından söz ettirmişti ve birçok kulüp onun peşinden koşmuştu. (2 gol & 3 asist)

100 MİLYON STERLİN DEĞERİNDEKİ REKOR TRANSFER

Bugün Liverpool karşısına Manchester City formasıyla çıkacak olan Grealish'in neler yapacağı merak ediliyor. 100 milyon sterlin gibi rekor bir ücretle City'e transfer olan Grealish'in bu sezonki performansı eleştirilere sebep oluyor.

Geçtiğimiz sezonki istatistiklerinden uzak olan Jack Grealish'in takıma alışması için zamanın gerekli olduğunu savunanlar da var.

Jack Grealish bu sezon City formasıyla Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig dahil olmak üzere toplamda 8 maçta 2 gol ve 2 asist katkısı yaptı.

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Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt ortalığı karıştırdı! Jack Grealish için flaş sözler…
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