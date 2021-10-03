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Giriş Tarihi: 3.10.2021 19:40 Son Güncelleme: 3.10.2021 19:42

Real Madrid, sezonun ilk yenilgisini Espanyol'dan aldı!

AA
Real Madrid, sezonun ilk yenilgisini Espanyol’dan aldı!

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol'a 2-1 mağlup oldu. Ligdeki ilk yenilgisini alan Real Madrid, 17 puanla averajla liderliğini sürdürürken, Real Sociedad bu akşam deplasmanda Getafe'yi mağlup etmesi halinde ligin yeni lideri olacak.

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol'a 2-1 mağlup oldu. Ligin orta sıralarında bulunan Espanyol, lider Real Madrid'e ligdeki ilk yenilgisini tattırdı.

Espanyol, karşılaşmanın 17. dakikasında Raul de Tomas ve 60. dakikasında Aleix Vidal'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Real Madrid, 71. dakikada Karim Benzema ile farkı 1'e indirse de yenilgiye engel olmadı.

Real Madrid, 17 puanla averajla liderliğini sürdürürken, Real Sociedad bu akşam deplasmanda Getafe'yi mağlup etmesi halinde ligin yeni lideri olacak. Espanyol ise 9 puanla 12. sırada yer aldı.

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Real Madrid, sezonun ilk yenilgisini Espanyol'dan aldı!
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