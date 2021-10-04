Ne yaptın Muslera!

İLK yarıda bir pozisyonda topun çıktığı itirazında bulunan Muslera, yardımcı hakeme sert tepki gösterince sarı kart gördü. Bu karara daha da sinirlenen Uruguaylı kaleci, bu kez de orta hakem Ali Palabıyık'a bağırarak topa vurdu. G.Saraylı futbolseverlerin, başarılı file bekçisi 2. sarıdan atılacak diye yüreği ağzına geldi. İkinci yarıda ise Muslera, topu ileri oynamakyerine kısa pas verdi. Topu kontrol edemeyenBerkan, rakibini ceza sahasındadüşürünce kırmızı kart gördü. Kazanılan penaltıyı Boldrin değerlendiremedi.