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Giriş Tarihi: 4.10.2021 10:42 Son Güncelleme: 4.10.2021 10:47

Real Madrid'den Christopher Nkunku sürprizi! Mbappe, Haaland derken...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Real Madrid’den Christopher Nkunku sürprizi! Mbappe, Haaland derken...

İspanyol devi Real Madrid, Almanya Bundesliga takımlarından Leipzig'de forma giyen Christopher Nkunku'yu gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor. Fransız orta saha için 45 milyon euro'yu gözden çıkaran eflatun-beyazlılar, oyuncunun menajeri Pini Zahavi ile temasa geçti. Leipzig ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nkunku, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 10 maça çıkarken, 9 gol 3 asistlik katkı yaptı.

SABAH SPOR - DIŞ HABER! İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Real Madrid, bir yandan da gelecek sezonun transferlerine odaklanmış durumda. Listesinde birçok yıldıza yer veren İspanyol devi için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Real Madrid'in hedefinde Fransız yıldız var. İşte detaylar...

Futbol tarihinin en çarpıcı transferlerine imza atan ve her dönem adından söz ettiren Real Madrid, yine çarpıcı bir transferin peşinde. Gelecek sezon için Mbappe ve Haaland gibi süper yıldızların peşinde olan eflatun-beyazlılar, Bundesliga'da ön plana çıkan bir isimle daha temas halinde.

İspanyol Mundo Deportivo'nun haberine göre Real Madrid, Almanya'da Leipzig'in başarısı için ter döken Nkunku'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Bundesliga'da fırtına gibi esen Fransız orta saha için 45 milyon euro'luk teklif yapılacak. Real Madrid cephesininde, 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Pini Zahavi ile görüşmelere başladı.

2019 yılında PSG'den Leipzig'e transfer olan Nkunku, sezona müthiş bir başlangıç yaptı.

Tüm kulvarlarda toplamda 10 karşılaşmada takımının formasını giyen Nkunku, 9 gol atarken 3 asist yaptı.

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Real Madrid'den Christopher Nkunku sürprizi! Mbappe, Haaland derken...
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