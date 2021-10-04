Real Madrid’den Christopher Nkunku sürprizi! Mbappe, Haaland derken...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Real Madrid, bir yandan da gelecek sezonun transferlerine odaklanmış durumda. Listesinde birçok yıldıza yer veren İspanyol devi için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Real Madrid'in hedefinde Fransız yıldız var. İşte detaylar...
Futbol tarihinin en çarpıcı transferlerine imza atan ve her dönem adından söz ettiren Real Madrid, yine çarpıcı bir transferin peşinde. Gelecek sezon için Mbappe ve Haaland gibi süper yıldızların peşinde olan eflatun-beyazlılar, Bundesliga'da ön plana çıkan bir isimle daha temas halinde.
Bu sezon Bundesliga'da fırtına gibi esen Fransız orta saha için 45 milyon euro'luk teklif yapılacak. Real Madrid cephesininde, 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Pini Zahavi ile görüşmelere başladı.
Tüm kulvarlarda toplamda 10 karşılaşmada takımının formasını giyen Nkunku, 9 gol atarken 3 asist yaptı.