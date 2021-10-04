Real Madrid’den Christopher Nkunku sürprizi! Mbappe, Haaland derken...

Futbol tarihinin en çarpıcı transferlerine imza atan ve her dönem adından söz ettiren Real Madrid, yine çarpıcı bir transferin peşinde. Gelecek sezon için Mbappe ve Haaland gibi süper yıldızların peşinde olan eflatun-beyazlılar, Bundesliga'da ön plana çıkan bir isimle daha temas halinde.