Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Müge Anlı son bölüm canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 5 Ekim Salı Müge Anlı yeni bölüm tamamı – kesintisiz izle
Giriş Tarihi: 5.10.2021 09:59 Son Güncelleme: 5.10.2021 09:59

Müge Anlı son bölüm canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 5 Ekim Salı Müge Anlı yeni bölüm tamamı – kesintisiz izle

Müge Anlı son bölüm canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 5 Ekim Salı Müge Anlı yeni bölüm tamamı – kesintisiz izle

Ekranların en sevilen gündüz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10:00’da ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı, kayıpların bulunduğu program televizyon izleyicilerinin odağında yer alıyor. Programın yeni bölümünü internetten kesintisiz olarak takip etmek isteyenler ATV canlı yayın ekranına ulaşmaya çalışıyor. 5 Ekim Salı Müge Anlı son bölüm tamamı izle ekranı haberimizde. Müge Anlı canlı izle!

Reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni sezonda Şen Kardeşler olayıyla dikkat çekiyor. Cinayetle ilgili gelişmeler izleyiciler tarafından mercek altına alınıyor. Yeni bölümde olacakları merak eden milyonlarca izleyici, 5 Ekim Salı Müge Anlı canlı izle ekranını araştırıyor. Müge Anlı son bölüm tamamı kesintisiz izlemek isteyenler için haberimizde. İşte ATV canlı yayın ekranı!

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

ATV İLE MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (5 EKİM 2021)

ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİNDE SON DURUM NE?

İki kardeşin vahşice darp edildikten sonra ölü bulunması, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Dün, Şen ailesinin bakıcısı olay yerinde tüm detayları anlattı. Emel Hanım mutfaktan su aldıktan sonra balkona geri çıktığını, oralarda hiçbir şey olmadığını, balkona gelince kapıyı kapattığını, uyuduğunu, ikinci defa da Fatma Hanım'ın sesine uyandığını, 5 buçuk gibi tuvalete gittiğini, kapının anahtarla birlikte aralık olduğunu gördüğünü, "Namaza mı gittiler acaba" dediğini anlattı. Emel Hanım, içeriye girince küçük tuvalete hiç bakmadığını ama ara holde ceketi gördüğünü, ne oldu diye düşündüğünü, Mehmet Bey ve Hüseyin Bey'i gördüğünü, şok olduğunu söyledi.

ATV CANLI YAYIN

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Müge Anlı son bölüm canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 5 Ekim Salı Müge Anlı yeni bölüm tamamı – kesintisiz izle
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