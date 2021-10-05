Reyting sonuçları birincisi sabah saatleri itibariyle merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan tüm yapımlar zirvenin sahibi olmak için çabalarken izleyiciler 4 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen haftan tüm sıralamalarda Kalp Yarası birinci olmuştu. Yapımcılar için önemli bir çizgi olan sıralamalar dizilerin ve programların kaderini belirliyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Ekim 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
4 Ekim reyting sonuçları ile dünün birincisi gün içerisinde açıklanacak. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 4 Ekim 2021 reyting sonuçları listesine ulaşabilirsiniz.
Total izleyici grubunda birincilikte Kalp Yarası, ikincilikte Esra Erol'da, üçüncülükte ise Yasak Elma yer aldı.
1 KALP YARASI ATV
2 ESRA EROL'DA ATV
3 YASAK ELMA FOX
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 MASTERCHEF TURKIYE TV8
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 KALP YARASI (OZET) ATV
8 ATV ANA HABER ATV
9 YASAK ELMA (OZET) FOX
10 SHOW ANA HABER SHOW TV
1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3 YASAK ELMA FOX
4 KALP YARASI ATV
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 YASAK ELMA (OZET) FOX
7 HAVA DURUMU KANAL D
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 COK GUZEL HAREKETLER 2 HAFTANIN EN IYILERI KANAL D
10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV