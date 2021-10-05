Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Ekim 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 5.10.2021 09:40

Reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Ekim 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Ekim 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Pazartesi akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları birinciliği için üstünlük mücadelesi veriyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuç sıralaması merak ediliyor. 4 Ekim Pazartesi ATV’de Kalp Yarası, Tv8’de Masterchef yeni bölümleriyle ekrana geldi. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC1 sıralaması belli olurken Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. İşte reyting sonuçları Total, AB ve ABC1 sıralama…

Reyting sonuçları birincisi sabah saatleri itibariyle merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan tüm yapımlar zirvenin sahibi olmak için çabalarken izleyiciler 4 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen haftan tüm sıralamalarda Kalp Yarası birinci olmuştu. Yapımcılar için önemli bir çizgi olan sıralamalar dizilerin ve programların kaderini belirliyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Ekim 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

4 Ekim reyting sonuçları ile dünün birincisi gün içerisinde açıklanacak. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 4 Ekim 2021 reyting sonuçları listesine ulaşabilirsiniz.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total izleyici grubunda birincilikte Kalp Yarası, ikincilikte Esra Erol'da, üçüncülükte ise Yasak Elma yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 KALP YARASI ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 YASAK ELMA FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 KALP YARASI (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 YASAK ELMA FOX

4 KALP YARASI ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 YASAK ELMA (OZET) FOX

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 HAFTANIN EN IYILERI KANAL D

10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

EN ÇOK OKUNANLAR

Sigara zammından son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 4 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?
Son Dakika || Whatsapp çöktü mü, düzeldi mi? İnstagram çöktü mü, erişim sorunu devam ediyor mu?
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı pilot illeri belirledi! Okullarda PCR testi dönemi başlıyor!
Son dakika: Olaylı Lille-Marsilya maçından sonra Fransızlar Burak Yılmaz’a yüklendi! “Sinir bozucu…”
Son dakika haberi: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! Altın uzmanı İslam Memiş 3 gelişmeye dikkat çekti
İşte fahiş fiyata karşı Tarım Kredi’nin 3 ayaklı ucuz gıda hamlesi
Son dakika: WhatsApp, Facebook ve Instagram neden çöktü? Uzman isim "Buradan bir ders çıkarılacak olursa..." diyerek uyardı
Beyaz Saray'dan erişim skandalıyla ilgili ilk açıklama: Kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar
Bakan Özer son dakika açıkladı: Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? 2021-2022 Bu ay okullar kapanır mı, son durum nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Ekim 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA