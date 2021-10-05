Reyting sonuçları birincisi sabah saatleri itibariyle merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan tüm yapımlar zirvenin sahibi olmak için çabalarken izleyiciler 4 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen haftan tüm sıralamalarda Kalp Yarası birinci olmuştu. Yapımcılar için önemli bir çizgi olan sıralamalar dizilerin ve programların kaderini belirliyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Ekim 2021 dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?