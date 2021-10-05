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Giriş Tarihi: 5.10.2021 13:11 Son Güncelleme: 5.10.2021 13:11

VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021-2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, nereden?

VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021-2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, nereden?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları için başvurular Ekim ayında başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim bursu ile üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim bursları için ayrıntılar da netlik kazandı. Peki; VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak? 2021-2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, nereden? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihleri ve bilgiler.

Her sene binlerce öğrencinin yararlandığı VGM burs başvuruları için tarihler belli oldu. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları olarak ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen VGM burs başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Peki; VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 2021-2022 VGM burs başvurusu hakkında bilgiler.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 - 2022 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ

VGM Ortaöğrenim Bursu: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 2021

VGM Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı, başvuru yapan herkese eğitim yardımı/burs verileceği yönünde yanlış ve asılsız bilgilerin yayıldığı görülmüştür.

Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır." bilgilerini paylaştı.

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VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021-2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, nereden?
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