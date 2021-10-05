Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Zlatan Ibrahimovic Novak Djokovic'i kendisine benzetti! "Onun kafası benim gibi çalışıyor"
Giriş Tarihi: 5.10.2021 21:45 Son Güncelleme: 5.10.2021 21:53

Zlatan Ibrahimovic Novak Djokovic'i kendisine benzetti! "Onun kafası benim gibi çalışıyor"

AA
Zlatan Ibrahimovic Novak Djokovic’i kendisine benzetti! Onun kafası benim gibi çalışıyor

İtalya Serie A'da ekiplerinden Milan'da forma giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, tek erkekler tenisinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i kendisine benzeterek övdü. Ibrahimovic, "Novak'ın kafası attığı zaman kortta en iyi performansına ulaştığını biliyoruz. Ben de bu durumun yaşayan bir örneğiyim" dedi.

Milan'ın internet sitesine röportaj veren 40 yaşındaki Ibrahimovic, babasının Boşnak, annesinin ise Hırvatistan kökenli olduğunu hatırlatarak, "Djokovic de benim gibi Balkan kökenli. Bu nedenle karakterlerimiz patlamaya müsait. Kızdığın zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsun. Daha iyi konsantre olup, daha dikkatli davranıyorsun. Novak'ın kafası attığı zaman kortta en iyi performansına ulaştığını biliyoruz. Ben de bu durumun yaşayan bir örneğiyim." değerlendirmesinde bulundu.

"ONUN KAFASI BENİM GİBİ ÇALIŞIYOR"

Djokovic'in sportif başarılarına hayran olduğunu vurgulayan Ibrahimovic, "O, tam anlamıyla bir sporcu. Beyin çalışsa da az tecrübe, onun değerini azaltır. Ama beyin, deneyimle birleştiği zaman ortaya karakter çıkar. Onun kafası benim gibi çalışıyor." şeklinde konuştu.

Bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşamasına rağmen ABD Açık'ta finalde kaybederek sezonun tüm grand slam turnuvalarından zaferle ayrılma şansını son anda kaçıran 34 yaşındaki Djokovic'in performansını değerlendiren Zlatan Ibrahimovic, "New York'ta yaşanan o kriz yok mu? Böyle bir hayal kırıklığını hazmetmek, Djokovic için çok zor olmuştur. Bütün yıl kafasını çalıştırarak oynadı ve tüm maçlarını kazandı. Ama son adımda, bir şeyler ters gitti. Ne yazık ki böyle şeyler oluyor. Ama bu sezon yaptıkları inanılmazdı ve o da öyle düşünmeli." ifadelerini kullandı.

"IBRAHİMOVİC HARİKA BİR SAVAŞÇI"

Djokovic, daha önce verdiği bir röportajda, İsveçli futbolcu ile iyi arkadaş olduklarını aktararak, "Ibrahimovic harika bir savaşçı. Fenomen bir şampiyon." şeklinde görüş belirtmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sigara zammı son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 5 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanlığı pilot illeri belirledi! Okullarda PCR testi dönemi başlıyor!
Son dakika: Olaylı Lille-Marsilya maçından sonra Fransızlar Burak Yılmaz’a yüklendi! “Sinir bozucu…”
Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için Cuma gününe dikkat!
Son dakika haberi: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
SON DAKİKA | Whatsapp çöktü mü, düzeldi mi? Facebook, WhatsApp ve İnstagram çöktü mü, Instagram'a erişim sorunu devam ediyor mu?
Son dakika haberi: İşte fahiş fiyata karşı Tarım Kredi’nin 3 ayaklı ucuz gıda hamlesi
Son dakika haberi... Altay Bayındır için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkadaşı olacaklar...
Yargıtay'dan emsal niteliğinde olan 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
EDHO bu akşam var mı yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Zlatan Ibrahimovic Novak Djokovic'i kendisine benzetti! "Onun kafası benim gibi çalışıyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA