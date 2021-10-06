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Giriş Tarihi: 6.10.2021 14:53

Arturo Vidal'in şoke eden görüntüsü! Yürüyecek hali yok

Arturo Vidal’in şoke eden görüntüsü! Yürüyecek hali yok

Inter ve Şili Milli Takımı'nın dünyaca ünlü futbolcusu Arturo Vidal'in sarhoş olduğu görüntüler gündem yarattı. Ortaya çıkan skandal sonrası İtalyan basını sürpriz bir iddiayı gündeme getirdi.

Inter ve Şili Milli Takımı'nın dünyaca ünlü oyuncusu Arturo Vidal'in sosyal medyaya düşen videosu İtalya'da gündeme oturdu.

İnternette kısa sürede yayılan ve büyük ilgi gören videoda 34 yaşındaki yıldız oyuncunun otomobiline bile binemeyecek kadar sarhoş olması dikkat çekti.

La Gazzetta dello Sport' ta yer alan haberde videonun Inter'in Genoa ile oynadığı Serie A'nın ilk hafta karşılaşmasından 3 gün önce (18 Ağustos) çekildiği iddia edildi.

Şilili yıldızın adı sezon başında Beşiktaş ile de anılmıştı.

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Arturo Vidal'in şoke eden görüntüsü! Yürüyecek hali yok
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