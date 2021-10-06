Arturo Vidal'in şoke eden görüntüsü! Yürüyecek hali yok | Video

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Inter ve Şili Milli Takımı'nın dünyaca ünlü oyuncusu Arturo Vidal'in sosyal medyaya düşen videosu İtalya'da gündeme oturdu. İnternette kısa sürede yayılan ve büyük ilgi gören videoda 34 yaşındaki yıldız oyuncunun otomobiline bile binemeyecek kadar sarhoş olması dikkat çekti. La Gazzetta dello Sport' ta yer alan haberde videonun Inter'in Genoa ile oynadığı Serie A'nın ilk hafta karşılaşmasından 3 gün önce (18 Ağustos) çekildiği iddia edildi.