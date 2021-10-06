Aşı randevusu iptal edilir mi? Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet, e- nabız ile Sinovac - Biontech aşı randevusu nasıl, nereden alınır?

Yurt ve dünyada 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren covid-19 salgınıyla ilgili detaylar günlük koronavirüs tablosuyla duyurulmaya devam ediliyor. Ülkemizde uygulanmaya devam edilen Sinovac ve Biontech aşılarını olmak için Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemi üzerinden randevu alanlar ancak iptal etmek isteyenler yoğun olarak aşı randevusu iptal edilir mi, Sinovac - Biontech aşı randevusu nasıl, nereden alınır? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet, e- nabız aracılığıyla aşı randevusu iptal edilir mi sorusu yanıtları ve Sinovac - Biontech aşı randevusu alma işlemi detayları şöyle;
Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ya da ALO 182 üzerinden almış olduğunuz koronavirüs aşı randevusunu telefon ile ALO 182 üzerinden iptal edebilirsiniz.
MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden koronavirüs aşısı randevusu iptal etme işlemi ise www.mhrs.gov.tr internet adresi üzerinden "randevu al" yazılı butona tıkladığınızda TC kimlik numarası ve şifre gibi bilgileri boşluklara yazdıktan sonra giriş yapıldığında ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayarak aktif haldeki randevularınız arasında yer alan koronavirüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.
Mobil uygulama kullanıyorsanız yine randevu geçmişine tıklayarak aşı randevunuz üzerinde yer alan iptal et butonuna tıklamanız gerekmektedir.