Aşı randevusu iptal edilir mi? Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet, e- nabız ile Sinovac - Biontech aşı randevusu nasıl, nereden alınır?

Yurt ve dünyada 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren covid-19 salgınıyla ilgili detaylar günlük koronavirüs tablosuyla duyurulmaya devam ediliyor. Ülkemizde uygulanmaya devam edilen Sinovac ve Biontech aşılarını olmak için Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemi üzerinden randevu alanlar ancak iptal etmek isteyenler yoğun olarak aşı randevusu iptal edilir mi, Sinovac - Biontech aşı randevusu nasıl, nereden alınır? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet, e- nabız aracılığıyla aşı randevusu iptal edilir mi sorusu yanıtları ve Sinovac - Biontech aşı randevusu alma işlemi detayları şöyle;