Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK ile 2022 Jandarma Uzman erbaş alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır?





Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda alıma ilişkin yer alan bilgiler şöyle;

1.GENEL BİLGİLER:

a. Jandarma Genel Komutanlığına 3.901'i jandarma, 804'ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12'si at bakıcısı, 23'ü bot serdümeni ve 10'u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

Toplam temin miktarının %2'si (100 kontenjan) Tablo-8'de belirtiği şekilde şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarına ayrılacaktır. Adaylar başvuru sırasında ''Diğer Bilgi/Belgelerim'' bölümünde yer alan onaylı "Şehit Gazi Yakınlık Belgesi"ni (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecek ve sınava gelirken belgenin aslını yanında getirecektir. (Verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum, valilik onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge olması gerekmektedir. Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu

21'inci maddesinin (h) ve (j) bentleri kapsamında olanlar) COVİD-19 salgını nedeniyle sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır. Seçme sınavına çağırılacak tüm adaylardan HES kodu, aşı kartı, aşı kartı olmayan adaylardan ise son 48 saat içerisinde yapılmış olan PCR testi istenilecek olup, aşı kartı veya PCR test sonucu uygulama üzerinden kontrol edilecektir.