Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK ile 2022 Jandarma Uzman erbaş alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Jandarma Teşkilatı, 2022 yılı için uzman erbaş alımı yapacağını ilan etti. Bu son dakika gelişmesi sonrasında ilanı bekleyen ve başvuruda bulunmak isteyenler yoğun şekilde Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl, nereden yapılır? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.
2022 sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları ve diğer tüm bilgiler şöyle;
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda alıma ilişkin yer alan bilgiler şöyle;
a. Jandarma Genel Komutanlığına 3.901'i jandarma, 804'ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12'si at bakıcısı, 23'ü bot serdümeni ve 10'u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.
Toplam temin miktarının %2'si (100 kontenjan) Tablo-8'de belirtiği şekilde şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarına ayrılacaktır. Adaylar başvuru sırasında ''Diğer Bilgi/Belgelerim'' bölümünde yer alan onaylı "Şehit Gazi Yakınlık Belgesi"ni (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecek ve sınava gelirken belgenin aslını yanında getirecektir. (Verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum, valilik onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge olması gerekmektedir. Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
21'inci maddesinin (h) ve (j) bentleri kapsamında olanlar) COVİD-19 salgını nedeniyle sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır. Seçme sınavına çağırılacak tüm adaylardan HES kodu, aşı kartı, aşı kartı olmayan adaylardan ise son 48 saat içerisinde yapılmış olan PCR testi istenilecek olup, aşı kartı veya PCR test sonucu uygulama üzerinden kontrol edilecektir.
b. Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından 01-10 Ekim 2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.
c. Başvuru yapan adaylardan Tablo-7'deki lisans, ön lisans, lise (ortaöğretim) ve ilköğretim (ortaokul) programlarına, Tablo-8'deki branşlara ve seçme sınavlarına çağrılma önceliklerine göre kontenjan miktarının 10 (on) katına kadar aday sınava çağrılacaktır.
ç. 2022 yılı sözleşmeli uzman erbaş teminine yönelik başvuru yapacak; (1) Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar (Mesleki nitelikli branşlara müracaat edecek ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan lisans, ön lisans ve lise mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yıllarından herhangi birine ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak; Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, jandarma branşına tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için Tablo-7'de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır. İlköğretim (ortaokul) mezunu olarak mesleki nitelikli (lojistik branşlı) branşlara başvuru yapacak adaylardan ise Tablo-7' de belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-3'deki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,