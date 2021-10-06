Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. Yepyeni oyuncu kadrosu ve ilgi çeken konusuyla reyting rekoru kırmaya hazırlanan dizi yine aynı saatte yayınlanacak. Osman'ın yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezonu ile ilgili yaptığı açıklamada; yeni hikayeler, karakterler ve kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini söyledi. Peki Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve kadrosu kim? Kuruluş Osman konusu ve oyuncuları!
Yeni hikayesi ve birbirinden iddialı isimlerin katıldığı güçlü oyuncu kadrosuyla sezona başlayacak 'Kuruluş Osman'da; Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç sürpriz karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonu 6 Ekim'de başlıyor.
13. yüzyılda geçen bir olay örgüsünü ele almaktadır. Kayı Bey'i Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'in bir devlet kurmak için verdiği mücadeleler ve yaşadığı sıkıntılı süreçler dizinin ana temasını oluşturmaktadır. Ertuğrul Bey'in bir uç beyi olarak çıktığı yolculuğun devamının anlatıldığı Kuruluş Osman'da toprakların bir vatan yapma mücadelesi gözler önüne serilmektedir.
Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Yıldıray Şahinler (Rogatos), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Rüzgar Aksoy (Turgut) ve Burak Çelik (Göktuğ)