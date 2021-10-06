Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. Yepyeni oyuncu kadrosu ve ilgi çeken konusuyla reyting rekoru kırmaya hazırlanan dizi yine aynı saatte yayınlanacak. Osman'ın yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezonu ile ilgili yaptığı açıklamada; yeni hikayeler, karakterler ve kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini söyledi. Peki Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve kadrosu kim? Kuruluş Osman konusu ve oyuncuları!