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Giriş Tarihi: 6.10.2021 09:28 Son Güncelleme: 6.10.2021 09:28

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 5 Ekim MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 5 Ekim MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takım üyeleri arasında haftanın ilk eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüleri en başarılı şekilde hazırlayan takımın dokunulmazlık zırhını kazandığı gecede başarısız olan takım eleme adayı oyunundan mücadele verdi. Bu bilgilerle MasterChef 2021 son bölüm detaylarını merak edenler “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm son dakika bilgiler.

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölüm, ana kadro yarışmacılarının mavi ve kırmızı takım olarak haftanın ilk eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu mücadelelerine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada belirlenen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanan taraf oldu. Kaybeden takım ise eleme adayı oyununda bireysel dokunulmazlığı kazanmak için hünerlerini gösterdi. Tüm bilgilere erişmek isteyenler ise "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde eleme adayı olan isim ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin merak edilen son dakika detayları şöyle;



6 Ekim 2021 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında ilk olarak dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele gösterdi.



Yarışmanın ilk turu Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafında belirlenen mantı ürünlerinden oluşan menüyü en başarılı hazırlamak için mavi-kırmızı takım üyelerinin arasındaki kıran kırana dokunulmazlık oyunu mücadelesiyle başladı. Verilen süre içerisinde en başarılı ürünleri çıkarmak için çalışan yarışmacılar sürenin bitmesiyle hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımına sundu.



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takımların ürünlerini tek tek tadan Mehmet, Danilo ve Somer şefler en başarılı ürünleri mavi takımın çıkardığını açıkladı ve dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım oldu.



MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kritik dokunulmazlık oyununu mavi takımın kazanması sonrasında kırmızı takım başarısız olarak eleme adayı oyununda yeniden tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan Dilara olurken. Eleme adayları ise Tahsin ve Azize oldu.

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 5 Ekim MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?
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