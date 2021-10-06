MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 5 Ekim MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölüm, ana kadro yarışmacılarının mavi ve kırmızı takım olarak haftanın ilk eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu mücadelelerine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada belirlenen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanan taraf oldu. Kaybeden takım ise eleme adayı oyununda bireysel dokunulmazlığı kazanmak için hünerlerini gösterdi. Tüm bilgilere erişmek isteyenler ise "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde eleme adayı olan isim ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin merak edilen son dakika detayları şöyle;