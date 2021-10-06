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Giriş Tarihi: 6.10.2021 07:56

Reyting sonuçları açıklanıyor! 5 Ekim reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor! 5 Ekim reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı kim birinci oldu?

Geçtiğimiz güne ait reyting sonuçları ile birinci olan yapım merak ediliyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün Total, AB, ABC1 sıralaması Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı arasından çıkacak. Geçen hafta Masumlar Apartmanı dizisi zirvenin sahibi olmuştu. Programların izlenme oranı yapımcılar için büyük önem taşırken izleyici kitlesi reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Ekim reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı kim birinci oldu? İşte birinci olan yapım

Reyting sonuçları birincisi sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. Dün akşam Kanal D'de Baht Oyunu, Tv8'de Survivor, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Star Tv'de Ada Masalı gibi dizi ve programlar yayınlandı. Salı akşamı televizyonda yayınlanan dizi, film ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar reytinglerde birinci olacak. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Ekim 2021 reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Ekim Salı akşamının reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren belli oluyor. Dünün reyting sonuçları ile 5 Ekim 2021 reyting sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır…

Reyting sonuçları 10.00-11.00 saatleri arasında açıklanıyor.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

28 Eylül 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birincilikte Masumlar Apartmanı, ikincilikte Esra Erol'da, üçüncülükte ise Evlilik Hakkında Her Şey yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESRA EROL'DA ATV

3 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 BABA PARASI (T.S) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 EVLILIK HAKKINDA HER SEY (OZET) FO

10 HAVA DURUMU KANAL D

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Reyting sonuçları açıklanıyor! 5 Ekim reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı kim birinci oldu?
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