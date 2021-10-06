Reyting sonuçları açıklanıyor! 5 Ekim reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Ekim Salı akşamının reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren belli oluyor. Dünün reyting sonuçları ile 5 Ekim 2021 reyting sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır…

Reyting sonuçları 10.00-11.00 saatleri arasında açıklanıyor.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

28 Eylül 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birincilikte Masumlar Apartmanı, ikincilikte Esra Erol'da, üçüncülükte ise Evlilik Hakkında Her Şey yer aldı.