Reyting sonuçları açıklanıyor! 5 Ekim reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları birincisi sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. Dün akşam Kanal D'de Baht Oyunu, Tv8'de Survivor, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Star Tv'de Ada Masalı gibi dizi ve programlar yayınlandı. Salı akşamı televizyonda yayınlanan dizi, film ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar reytinglerde birinci olacak. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Ekim 2021 reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı kim birinci oldu?
5 Ekim Salı akşamının reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren belli oluyor. Dünün reyting sonuçları ile 5 Ekim 2021 reyting sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır…
Reyting sonuçları 10.00-11.00 saatleri arasında açıklanıyor.
28 Eylül 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birincilikte Masumlar Apartmanı, ikincilikte Esra Erol'da, üçüncülükte ise Evlilik Hakkında Her Şey yer aldı.
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 ESRA EROL'DA ATV
3 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 MASTERCHEF TURKIYE TV8
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 BABA PARASI (T.S) ATV
8 ATV ANA HABER ATV
9 EVLILIK HAKKINDA HER SEY (OZET) FO
10 HAVA DURUMU KANAL D