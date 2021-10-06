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Giriş Tarihi: 6.10.2021 21:33 Son Güncelleme: 6.10.2021 21:41

Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray açıklaması! "Algının ta kendisi..."

Son dakika: Ahmet Nur Çebi’den Galatasaray açıklaması! Algının ta kendisi...

Son dakika haberi.. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın hakem performans verilerini açıklaması hakkında konuşan Başkan Çebi, "Algı yaratılmaktan bahsediliyor. Galatasaray'ın hakem performansı incelemesi algının ta kendisi oluyor" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, Beşiktaş'ın gündeminde merak edilen soruları ve son dönemde tartışma konusu olan hakem kararıyla ilgili konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"SAKATLIKLARI ZEMİNE BAĞLAMAK DOĞRU DEĞİL"

"Beşiktaş sakatlıkların haricinde oldukça güçlü bir kadrosu olduğunu gösterdi. Ben ümitliyim. Şampiyonlar Ligi'nde çok güçlü rakiplerle oynuyoruz. Sakatlıklarımız olmasa Ajax maçından da iyi bir sonuçla dönebilirdik. Olan sakatlıkların çokluğu durumu olağanüstü yapıyor. Darbeye ağlı sakatlıklarımızın yüzde 70'ini oluşturduğunu söylemeliyim. Darbeye bağlı sakatlıklara sarı kart verenler nerede? Bu sakatlıkları zemine bağlamak doğru değil."

"HER GEÇEN GÜN VAR, DAHA AZ FAYDA SAĞLAMAYA BAŞLADI"

"MHK Başkanı'nın yalnız kaldığını düşünüyorum. Bu zamana kadar bir çözüm olmaması bunu düşündürtüyor. VAR çıkınca ben çok sevinmiştim çünkü hakemler de insan. Birçoğu hatalı maç yönettikten sonra üzülüyor. Her geçen gün VAR, daha az fayda sağlamaya başladı. VAR'a başvuran hakemin puanının silinmesini anlayamıyorum."

GALATASARAY'IN HAKEM VERİLERİNİ TUTMASI HAKKINDA

"Ali Palabıyık'a maç verilmeme kararı geç bile kalınmış. Bizim canımız yandıktan sonra bir başkasının canının yanmasına gerek yoktu. Algı yaratılmaktan bahsediliyor. Galatasaray'ın hakem performansı incelemesi algının ta kendisi oluyor. Bunu federasyon yapıyorken bir kulübün yapmasını doğru bulmuyorum. Hakemlerle ilgili olarak maç maç konuşulmasını doğru bulmuyorum."

"VAR KONUŞMALARI AÇIKLANMALI"

"VAR konuşmalarını açıklamıyorlar ama bence açıklanabilir. Gizli saklı bir şey değil ki. VAR'da konuşulanların açıklanmamasının sebebi ne olabilir? VAR konuşmaları açıklamak zorundalar. Açıklansa, kamuoyu rahatlayacak."

"GEDSON'U HOCAMIZ ÇOK İSTİYORDU! ANSIZIN PJANİC ÇIKTI"

"Operasyonu sessiz yaptık. Galatasaray'la bu sezon transferde elbette kasıt olmayan, doğal olan tatlı bir rekabet yaşadık. Gedson'u hocamız da çok istiyordu. Görüşmeler devam ederken şarkıdaki 'Ansızın' sözleri gibi 'Ansızın Pjanic çıktı' ortaya. Pjanic'i aldık."

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