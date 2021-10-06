Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray açıklaması! "Algının ta kendisi..."

"HER GEÇEN GÜN VAR, DAHA AZ FAYDA SAĞLAMAYA BAŞLADI"

"MHK Başkanı'nın yalnız kaldığını düşünüyorum. Bu zamana kadar bir çözüm olmaması bunu düşündürtüyor. VAR çıkınca ben çok sevinmiştim çünkü hakemler de insan. Birçoğu hatalı maç yönettikten sonra üzülüyor. Her geçen gün VAR, daha az fayda sağlamaya başladı. VAR'a başvuran hakemin puanının silinmesini anlayamıyorum."