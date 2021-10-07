Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, son tarih ne zaman? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 7.10.2021 10:26

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, son tarih ne zaman? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, son tarih ne zaman? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme tarihleri, adaylar tarafından araştırılıyor. 27 Eylül 2021 tarihinde başlayan güz dönemi kayıt yenileme işlemleri ve ders seçimi, kurum tarafından belirtilen tarihler ve saat dilimi aralığında yapılacak. Hal böyle olunca; “AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, son tarih ne zaman? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?” sorularına da yanıt aranıyor. İşte 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve işlemleri hakkında bilgiler.

AÖF kayıt yenileme tarihleri, işlemlerini henüz tamamlamamış olanlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda; "AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, son tarih ne zaman? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?" sorularına yanıt aranıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri kurumun otomasyon bağlantısı üzerinden gerçekleştirilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başladı ve 8 Ekim'de sona erecek. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.08 Ekim 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

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AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, son tarih ne zaman? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
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