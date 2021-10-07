AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek? İşte AÖL güncel kayıt tarihleri 2021

2021-2022 AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI

Açıköğretim Lisesi 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı. Yapılan açıklamada şunlara yer verildi;

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 1 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması İlgi Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.