Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, burs ne kadar?
Giriş Tarihi: 7.10.2021 13:45 Son Güncelleme: 7.10.2021 13:45

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, burs ne kadar?

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, burs ne kadar?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine sunulan kredi ve burs ödemelerine başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler yoğun olarak KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, burs ne kadar? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Öğrenciler tarafından merak edilen KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, burs ne kadar? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

KYK burs başvurusu tarihleri üniversitelere yerleşen öğrenciler tarafından öğrenilmek istenerek KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, burs ne kadar? soruları üzerinden araştırılıyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILIR, BURS NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile burs ve kredi başvuru tarihleri-tüm detaylar şöyle;

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri merak konusu olurken KYK Destek hesabı, burs ve kredi başvuruları ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

  • Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çarpıcı sözler! "Başka hoca küfredince 8 maç..."
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı: 3600 ek gösterge için tarih verdi
Son dakika haberi | Iğdır, Aleyna Ağgül için ayaklandı
Son dakika haberi: 130 bin eleman alınacak!
Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için Cuma günü kritik olacak!
Burak Sergen’i aldatan eşi Nihan Ünsal’ı GÜNAYDIN suçüstü yakaladı! Nihan Ünsal baltayı taşa vurdu!
Sigara zammı son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 5 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Son dakika... Fenerbahçe'ye golcü müjdesi! Seneler önce ezeli rakip Galatasaray'ı yıkmıştı...
Kadrolu eylemci çıktı
Son dakika: Messi mi, Ronaldo mu? Futbol dünyasının en merak edilen sorusu! İşte cevabı...
ARKADAŞINA GÖNDER
KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, burs ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA