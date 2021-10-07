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Giriş Tarihi: 7.10.2021 22:33 Son Güncelleme: 7.10.2021 22:36

Newcastle United rekor anlaşmayla satıldı! Taraftarlar çılgınlar gibi kutladı...

AA
Newcastle United rekor anlaşmayla satıldı! Taraftarlar çılgınlar gibi kutladı...

İngiltere Premier Ligi, Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyumun İngiliz futbol takımı Newcastle United’ı satın almasına onay verildiğini duyurdu. İngiliz taraftarlar, Newcastle United'ın satışını çılgınlar gibi kutladı.

Premier Ligi'nden yapılan açıklamada, Newcastle United'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), PCP Capital Partners ve RB Sports&Media'dan oluşan konsorsiyum tarafından devralınması konusundaki anlaşmazlığın çözüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Premier Lig, Suudi Arabistan Krallığı'nın Newcastle United Futbol Kulübü'nü kontrol etmeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı güvenceler aldı. Tüm taraflar, Newcastle United Futbol Kulübü ve taraftarlarına kesinlik ve netlik kazandıran bu süreci sonuçlandırmaktan memnuniyet duymaktadır." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 300 milyon sterlin değerindeki satış, yaklaşık 18 aydır yetkili merciler tarafından onaylanmayı bekliyordu.

TARAFTARLAR ÇILGINLAR GİBİ KUTLADI

Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United'ın satışını taraftarlar çılgınlar gibi kutladı. Bu anlaşmanın ardından dünyanın en zengin kulüpleri arasında yerini alan Newcastle United'ın geleceği hakkında birçok taraftar oldukça heyecanlı.

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Newcastle United rekor anlaşmayla satıldı! Taraftarlar çılgınlar gibi kutladı...
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