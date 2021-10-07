Rebiülevvel nedir, ne demek? Rebiülevvel ayının anlamı ve önemi!

REBİÜLEVVEL AYI HAKKINDA

Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.

Kamerî yılın saferden sonra gelen üçüncü ayına rebîü'l-evvel (birinci rebî'), dördüncü ayına da rebîü'l-âhir (sonuncu rebî') veya rebîü's-sânî (ikinci rebî') denir. Sözlükte "bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket" gibi anlamlara gelen rebî' Arapça'da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır. Bu kelimenin "bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt" mânalarındaki "rba" kökünden türediği ileri sürülmektedir. Araplar'ın havanın mutedil, su ve otun bol olduğu bu aylarda bir yerde konaklayıp hayvanlarını otlatmaları sebebiyle söz konusu iki aya bu adların verildiği ve bu ayların o zamanlar "rebî'" diye adlandırılan güz mevsimine rastladığı nakledilir. Araplar bu aylardan başka iki ayrı mevsim için de rebî' kelimesini kullanmışlar, çiçeklerin açıp mantarların bittiği bahar mevsimine rebîülevvel, meyvelerin yetişip olgunlaştığı güz mevsimine de rebîüssânî adını vermişlerdir. Bazı kaynaklarda eskiden Araplar'ın seneyi altı zaman dilimine ayırdıkları, iki ayına "rebîülevvel", iki ayına "sayf", iki ayına "kayz", iki ayına "rebîüssânî", iki ayına "harîf", iki ayına da "şitâ" dedikleri belirtilmektedir.