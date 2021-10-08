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Giriş Tarihi: 8.10.2021 09:25 Son Güncelleme: 8.10.2021 09:27

DGS ek tercihler 2021 ne zaman başlayacak, tarihler belli oldu mu, kılavuz yayınlandı mı? DGS ek tercih başvuruları ne zaman yapılacak?

DGS ek tercihler 2021 ne zaman başlayacak, tarihler belli oldu mu, kılavuz yayınlandı mı? DGS ek tercih başvuruları ne zaman yapılacak?

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında binlerce aday DGS ek tercihler için bekleyişini sürdürüyor. Eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen binlerce önlisans mezunu aday bu kapsamda üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına başvurularını tamamlamak istiyor. Hal böyleyken “2021 DGS ek tercihler ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı?” soruları yanıt aramaya devam ediyor. Geçen sene 7 Ekim'de açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler de 05 - 11 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, tarihler belli oldu mu, kılavuz yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

DGS ek tercih dönemi için geri sayım başladı. Adaylar ilk yerleştirmelerin ardından herhangi bir kuruma yerleşemediyse üniversitelerde boş kalan kontenjanlara bu tarihler aralığında başvuruda bulunabiliyor. Geçtiğimiz sene başvuruların Kasım ayında alındığı bilinirken öte yandan "2021 DGS ek tercihler ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte DGS ek tercih kılavuzu ve tarihleri gibi tüm detaylar...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Açıklama gelince haberimizden öğrenebilirsiniz.

DGS EK TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

DGS EK TERCİH NE ZAMAN, KILAVUZ YAYINLANDI MI?

DGS yerleştirme sonuçlarına göre 108.666 kontenjan için tercih yapan 209.606 adaydan 103.297 kişi yerleşti. 5.369 kontenjan ise boş kaldı. İlk tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme ile şansını deneyecek. Henüz DGS ek tercih tarihleri belli olmadı…

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

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DGS ek tercihler 2021 ne zaman başlayacak, tarihler belli oldu mu, kılavuz yayınlandı mı? DGS ek tercih başvuruları ne zaman yapılacak?
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