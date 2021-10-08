Emekli ve memur ocak zammı netleşiyor! 2022 Emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak, ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı için geri sayım sürüyor. Ocak ayına gelmeden yılın ikinci yarısına ait enflasyon oranlarıyla belirlenen zam oranı ile ilgili olarak araştırmalar da başladı. Bu kapsamda "2022 Ocak ayı emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Şu ana kadar 3 aylık veri açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda yapılacak zam tutarı merakla bekleniyor. Buna göre; Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? İşte tüm detaylar…
6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 5 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.
EMEKLİ OCAK ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 1.25 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.
Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.23 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük zam oranı aşıldığı için fark çıktı.
Yüzde 5'lik Ocak artışına ilaveten 3 ayda yüzde 1.23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oranlar için geriye 3 veri kaldı.Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı belli olacak.