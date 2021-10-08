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Giriş Tarihi: 8.10.2021 11:08

Evde bakım maaşı yatan iller 8 Ekim 2021: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller 8 Ekim 2021: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Ekim ayında evde bakım maaşı yatan iller binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor. Vatandaşlar evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller 8 Ekim 2021 hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sağlanan ve ödemeleri her ay belli bir tarih aralığında yapılan evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması sürüyor. Bilindiği üzere evde bakım parası ödemeleri her ayın belli bir döneminde ödenmeye başlıyor ve ay sonu gelmeden tüm şehirler için ödemeler tamamlanıyor. Evde bakım parası SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden yapabiliyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller 8 Ekim 2021 hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 8 Ekim 2021 tarihli evde bakım maaşları yatırılmadı.

Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller 8 Ekim 2021: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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