Bu sene ilk kez üniversiteye gidecek öğrenciler ile eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler KYK burs başvuruları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. E-Devlet üzerinden işlem süreci tamamlanacak olup KYK kredi ve burs başvuruları için açıklanacak tarihler bekleniyor. Öte yandan; KYK Destek Hesabı, konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamayı geçtiğimiz günlerde yapmıştı. Peki; KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK kredi ve burs başvuruları için gözler GSB'de!
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
KYK burs ve kredi başvuruları için ise henüz resmi tarih belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredisine başvurmak isteyen öğrenciler ilk başvuru tarihinden itibaren e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunabilecek.
KYK BURSUNDAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?