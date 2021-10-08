KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;



"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

KYK burs ve kredi başvuruları için ise henüz resmi tarih belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.