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Giriş Tarihi: 8.10.2021 22:01 Son Güncelleme: 8.10.2021 22:02

Son dakika: İngiltere'nin en zengini Newcastle United Mbappe ve Modric'e kancayı taktı! Dünya yıldızları için atağa geçildi

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Son dakika: İngiltere’nin en zengini Newcastle United Mbappe ve Modric’e kancayı taktı! Dünya yıldızları için atağa geçildi

Son dakika haberi… İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Newcastle United, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı servet fonu olan PIF tarafından rekor bedelle satın alındı. Satın alımın ardından İngiltere’nin en zengin kulübü haline gelen Newcastle United, dünya futbol gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Teknik direktör ve futbolcu transferleri konusunda dünyanın önde gelen isimlerini transfer etmesi beklenen İngiliz ekibi için ilginç iddialar ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Premier Lig'in orta sıra takımları arasında yer alan Newcastle United, geçtiğimiz günlerde rekor bir bedelle Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı bir konsorsiyum tarafından satın alındı.

İngiliz ekibinin satılması, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı ve gelecek adına yıldız isimlerin kadroya katılması merakla beklenmeye başladı.

İngiltere'nin köklü kulübü Newcastle United, satın alımın ardından Premier Lig'in en zengin kulüpleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Bununla birlikte çılgın bir transfer bütçesine sahip olacağı söylenen Newcastle United'ın ilk hedefleri de ortaya çıkmaya başladı.

TEKNİK DİREKTÖR HEDEFİ BELLİ OLDU

Real Madrid ve Barcelona'da forma şansı bulamayan yıldızlara yönelecek olan İngiliz ekibi, teknik direktörlük içinse yönünü Conte'ye çevirdi.

İlk hedef olarak Antonio Conte'yi takımın başına getirmeyi planlayan Newcastle United, daha sonra sırasıyla dünya yıldızlarını kadrosuna katmaya çalışacak.

La Gazzetta dello Sport'un verdiği habere göre Newcastle United, teknik direktörlük için Antonio Conte ile ilgileniyor. Son olarak Inter'i çalıştıran Conte, geride bıraktığımız sezonda Serie A'da şampiyonluk yaşamıştı.

Teknik direktörün yanı sıra kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirmeye çalışacak olan Newcastle United'ın hedefleri arasında Barcelona ve Real Madrid'de forma giyen isimler var.

The Sun'ın haberine göre, iki İspanyol devinde forma şansı bulamayan isimler Gareth Bale, Luka Jovic, Coutinho, Umtiti ve Dembele gibi futbolcular, Newcastle'ın transfer listesinde.

MBAPPE VE MODRİC İDDİASI

İspanyol ve İngiliz basını, Newcastle United'ın satılmasının ardından tüm futbolseverler için uçuk niteliğinde olan iddialar ortaya attı.

İspanya'nın Marca Gazetesi, Newcastle'ın yıldız projesinin Fransız dünya yıldızı Kylian Mbappe olduğunu ifade etti.

İngiltere'nin The Guardian Gazetesi ise Newcastle United'ın Luka Modric'i kadrosuna katmak için uğraşacağını belirtti.

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Son dakika: İngiltere'nin en zengini Newcastle United Mbappe ve Modric'e kancayı taktı! Dünya yıldızları için atağa geçildi
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