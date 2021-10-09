Salgınla mücadelede aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, günlük koronavirüs vaka, vefat ve hasta sayısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün açıklanan rakamlarda, koronavirüs testi yaptıranlardan 30 bin 201 kişi pozitif çıktı. Vefat sayısı ise 188 olarak açıklandı. Peki, 9 Ekim bugün koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum

SON DAKİKA: 9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNCEL TÜRKİYE VAKA VE VEFAT SAYILARI

9 Ekim korona tablosu verileri henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan hemen sonra haberimizin içerisnden bulabilirsiniz.