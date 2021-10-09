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Giriş Tarihi: 9.10.2021 17:59

9 Ekim bugün koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!

9 Ekim bugün koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!

9 Ekim koronavirüs vaka tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Salgına ilişkin kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayıları ise Sağlık Bakanlığı tarafından her gün paylaşılıyor. Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre dün koronavirüs testi yaptıranlardan 30 bin 201 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Peki, 9 Ekim bugün koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!

Salgınla mücadelede aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, günlük koronavirüs vaka, vefat ve hasta sayısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün açıklanan rakamlarda, koronavirüs testi yaptıranlardan 30 bin 201 kişi pozitif çıktı. Vefat sayısı ise 188 olarak açıklandı. Peki, 9 Ekim bugün koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum

SON DAKİKA: 9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNCEL TÜRKİYE VAKA VE VEFAT SAYILARI

9 Ekim korona tablosu verileri henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan hemen sonra haberimizin içerisnden bulabilirsiniz.

8 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 201

VEFAT SAYISI: 188

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 167

7 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 019

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 240

6 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 802

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 269



5 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 802

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 269

4 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 810

VEFAT SAYISI: 248

İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 152

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9 Ekim bugün koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!
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