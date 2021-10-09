Salgınla mücadelede aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, günlük koronavirüs vaka, vefat ve hasta sayısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün açıklanan rakamlarda, koronavirüs testi yaptıranlardan 30 bin 201 kişi pozitif çıktı. Vefat sayısı ise 188 olarak açıklandı. Peki, 9 Ekim bugün koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum
9 Ekim korona tablosu verileri henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan hemen sonra haberimizin içerisnden bulabilirsiniz.
VAKA SAYISI: 30 bin 201
VEFAT SAYISI: 188
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 167
VAKA SAYISI: 30 bin 019
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 240
VAKA SAYISI: 29 bin 802
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 269
VAKA SAYISI: 29 bin 802
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 269
VAKA SAYISI: 28 bin 810
VEFAT SAYISI: 248
İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 152