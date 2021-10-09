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Giriş Tarihi: 9.10.2021 08:11 Son Güncelleme: 9.10.2021 08:12

Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemleri 2021

Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemleri 2021

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme için son güne gelindi. 27 Eylül tarihinde başlayan kayıt yenileme işlemleri 8 Ekim Cuma bugün kurum tarafından belirtilen saate kadar yapılabilecek. Ders seçimi kurumun otomasyon bağlantısından öğrenci ya da e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilebilecek. Peki; Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2021 AÖF kayıt yenileme işlem bilgileri!

AÖF kayıt yenileme tarihleri, henüz işlemlerini tamamlamamış adaylar tarafından araştırılıyor. Son gün olarak belirtilen tarih ise 8 Ekim Cuma oluyor. Hal böyle olunca; "AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte 2021 AÖF kayıt yenileme işlem detayları.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başladı ve 8 Ekim'de sona erecek. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.08 Ekim 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

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Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemleri 2021
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