Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AUZEF sınavları (ara sınavlar) ne zaman yapılacak, online mı olacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri 2021-2022
Giriş Tarihi: 9.10.2021 08:12 Son Güncelleme: 9.10.2021 08:12

AUZEF sınavları (ara sınavlar) ne zaman yapılacak, online mı olacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri 2021-2022

AUZEF sınavları ara sınavlar ne zaman yapılacak, online mı olacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri 2021-2022

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri için AUZEF sınav tarihleri belli oldu. Aynı zamanda; sınav yeri tercihleri için tarihler de kurum tarafından açıklandı. Bu kapsamda; “AUZEF sınavları ne zaman yapılacak ve yüz yüze mi?” sorularının yanıtları da netlik kazanmış oldu. İşte AUZEF sınav tarihleri 2021-2022 dönemi bilgileri.

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; AUZEF sınav tarihleri belli oldu. Kasım ayında yapılacak olan güz yarıyılı ara sınav tarihlerinin dışında aynı zamanda sınav yeri tercihleri için tarihler de açıklandı. Bu kapsamda; güz dönemi ara sınavına katılacak olan öğrenciler "İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak ve yüz yüze mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte AUZEF sınavları hakkında son bilgiler.

AUZEF GÜZ ARA SINAV NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi tarafından ara sınava dair yapılan açıklamada sınav tarihleri netleşmiş oldu. Güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi.

AUZEF ARA SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ?

2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.Sınav merkezi tercihlerinde sistem üzerinden HES Kodu girilmesi zorunluluğu bulunuyor. Sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve/veya HES Kodunu girmeyen öğrenciler sınava alınmayacak.Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrencilerimiz sınavlara ayrı salonda alınacaklardır.

2021-2022 AUZEF GÜZ ARA SINAV YERİ TERCİHLERİ

Sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

3600 ek gösterge detayları belli oldu! 3600 ek gösterge artışı ne getirecek? Memur ve emekli maaş artışları...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çok çarpıcı sözler! "Kadroyu sahaya çıkaran kişi..."
Son dakika haberi: Milliler Norveç karşısında fırsat tepti! Dünya Kupası yolunda kritik puan kaybı…
Son dakika: Uzun süre tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek 12 sene sonra ortaya çıktı
Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım..."
Son dakika: Kulüpler Birliği ve TFF arasında tarihi anlaşma! Bundan sonra hakemler...
Emekli ocak zammı netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı ne kadar olacak ? İşte maaş tablosu!
Hem Türkiye'de hem de dünyada ilk olacak! İki aşamalı proje için tarih verildi
Son dakika... Fenerbahçe'ye golcü müjdesi! Seneler önce ezeli rakip Galatasaray'ı yıkmıştı...
Altın fiyatları tırmanışa geçti! 3 altın yorumu gündem oldu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
AUZEF sınavları (ara sınavlar) ne zaman yapılacak, online mı olacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri 2021-2022
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA