"Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'de oynadığım için çok mutluyum. Takıma yeni katıldım. Hocamın benden neler beklediğini anlamaya, takıma alışmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar elimden geleni yaptım ama tabiki daha iyi olabilirim.