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Giriş Tarihi: 9.10.2021 12:34 Son Güncelleme: 9.10.2021 12:38

Fenerbahçeli Miguel Crespo'dan Pereira ve şampiyonluk sözleri

Fenerbahçeli Miguel Crespo’dan Pereira ve şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Miguel Crespo, Sarı-Lacivertli takıma alışma süreci, Vitor Pereira ve şampiyonluk hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Estoril'den transfer ettiği Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Sarı-Lacivertli takıma alışma süreci, Vitor Pereira ve şampiyonluk hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Crespo şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'de oynadığım için çok mutluyum. Takıma yeni katıldım. Hocamın benden neler beklediğini anlamaya, takıma alışmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar elimden geleni yaptım ama tabiki daha iyi olabilirim.

Transferim çok çabuk gerçekleşti. Teklifi ilk duyduğum andan itibaren büyük gurur duydum. Pereira gerçekten büyük bir hoca. Kariyerimi geliştirmek için buraya geldim. Burada iyi performans gösterim milli takımda da forma giymek istiyorum.

Kazanma baskısının iyi bir baskı olduğunu düşünüyorum. Bu bizi daha fazla çalışmaya itiyor. Bunu yapıp kulübü hak ettiği şampiyonluğa taşımak istiyoruz."

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Fenerbahçeli Miguel Crespo'dan Pereira ve şampiyonluk sözleri
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