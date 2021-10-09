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Giriş Tarihi: 9.10.2021 16:27

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik Sınavı 2021 ÖGG sınav takvimi!

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik Sınavı 2021 ÖGG sınav takvimi!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Sınavı her yıl belirtilen tarihlerde yapılıyor. Özel Güvenlik 94.Temel Eğitim ve 70.Yenileme Eğitimi Sınavı olarak bilinen söz konusu sınav Ekim ayında düzenlenecek. Sınava katılacak olan adaylar “ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. Peki; bu sene ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, hangi gün? İşte Özel Güvenlik Sınavı 2021 ÖGG sınav takvimi!

Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 ÖGG sınav takvimi belli oldu. Takvime göre; Özel Güvenlik Görevlisi sınavı Ekim ayında düzenlenecek. Bu kapsamda, "ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Özel Güvenlik Sınavı 2021 ÖGG sınav takvimi!

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

2021 Sınav takvimine göre Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı 17 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleşecek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma

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ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik Sınavı 2021 ÖGG sınav takvimi!
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