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Giriş Tarihi: 9.10.2021 10:59 Son Güncelleme: 9.10.2021 11:04

Son dakika: Kulüpler TFF'den 7 hakemin düdük asmasını istedi! Jaap Uilenberg isyanı

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika: Kulüpler TFF’den 7 hakemin düdük asmasını istedi! Jaap Uilenberg isyanı

Son dakika haberi... Kulüpler Birliği ile TFF'nin gizli buluşmasında kulüp temsilcileri, 7 hakemin düdük asmasını istedi. Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'den de şikayetçi olan temsilciler, Hollandalı futbol adamı için ağır ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Kulüpler Birliği ile TFF'nin gizli buluşmasında kulüp temsilcileri, 7 hakemin düdük asmasını istedi. Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'den de şikayetçi olan temsilciler, Hollandalı futbol adamı için ağır ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği perşembe günü yaptıkları gizli toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun yapısının tamamen değişmesi için anlaşmışlardı.

İki saat süren toplantıya TFF adına Başkan Nihat Özdemir, Başkan Vekili Servet Yardımcı, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Ç.Rizespor Başkanı Tahir Kıran katılmıştı.

Ayrıca sürpriz isim olarak MHK Başkanı Serdar Tatlı da hazır bulunmuştu.

MHK'deki özellikle akraba ilişkilerinin bitirilmesi konusunda %100 mutabakata varan taraflar bazı hakemlerin kariyerlerinin sonlandırılmasıyla ilgili ise karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

Ama isimler üzerinde anlaşma sağlayamadılar. Kulüpler, üst düzey isimlerin de geçtiği 7 hakemin sezon sonu düdük asmasını isterken, bu gizli toplantıda MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de ana konulardan biri oldu.

Özellikle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için yaptığı açıklamalar nedeniyle hedef olan Hollandalı futbol adamı, ağır eleştirilere maruz kaldı.

KRİTİK TOPLANTI PAZARTESİ
Kulüp temsilcileri 'Hakemlerin bu halde olduklarına şaşmamak lazım. Çünkü öğretmenleri Uilenberg. Kararların standardı yok. Demek ki Uilenberg'in de standardı yok.

Uilenberg devrinin artık sona ermesi lazım. Hakemlere yanlış şeyler öğretip kafalarını karıştırıyorlar" ifadelerini kullandılar.

Toplantıda yer alan başkan Serdar Tatlı sessiz kalırken, TFF'nin Uilenberg konusunu da gündeme alacağı öğrenildi.

Kulüplerin ve TFF'nin oluşturacağı komisyon pazartesiden itibaren ortak bir çalışma yapacak. Yeni MHK yapısının önümüzdeki sezon hayata geçirilmesi bekleniyor.

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Son dakika: Kulüpler TFF'den 7 hakemin düdük asmasını istedi! Jaap Uilenberg isyanı
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