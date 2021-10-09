Son dakika: Lionel Messi hem eleştirilere cevap verdi, hem itiraf etti! PSG’den başka şansı var mıydı?

Son dakika haberi... Avrupa futbolunda son yılların en çok şoke eden gelişmesi Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olmasıydı. Efsanesi olduğu Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda eden Lionel Messi, kısa süre içerisinde Fransız devine imza atmıştı.
Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı ilk maçlarda beklentilerin altında kalan Arjantinli yıldız, birçok futbolseverin tepkisini çekti.
PSG'nin Arjantinli hocası Pochettino ile yaşadığı gerilimin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ağlarını sarsan Messi, tekrar taraftarların gönlünde taht kurdu.
Fransa'da yayın yapan France Football dergisine konuşan yıldız oyuncu, Barcelona'dan ayrılık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Lionel Messi'nin açıklamaları...
Copa America'dan Barcelona'ya yeni sezona hazırlanmak için geri döndüğümde amacım yeni sözleşme imzalayıp hemen idmanlara başlamaktı. Ancak Barcelona'ya döndüğümde, artık takımda kalamayacağımı öğrendim ve başka bir kulüp bulmam gerektiğini gördüm.
Barcelona, benim takımda devam etmeyeceğimi belirten bir açıklama paylaştı ve o noktadan itibaren kendime nereye gideceğimi sormaya başladım. Kariyerime devam etmek için yeni bir kulüp bulmalıydım. Şanslıyım ki birçok kulüp benimle temasa geçti.
Barcelona'dan ayrılmak tabii ki zordu, beni sarstı. Kariyerimde büyük bir yenilikti bu. Aklımdan çok farklı şeyler geçti ancak ayrılmaktan başka çarem yoktu. Bunu kabul etmek zorundaydım.
Takımda çok iyi oyunculara sahibiz ama birbirimizi iyi tanımalıyız. Büyük zaferler için bir takım olarak oynamalısınız. Bizden daha kolektif deneyime sahip takımlarla karşılaştırdığımızda PSG'nin bir adım geride olduğunu söylememin nedeni bu.