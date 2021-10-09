Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na katılım sağlayacak olan adaylar YDS sınav saati, süresi gibi detayları merak ediyor. Yarın ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavın başlangıç ve bitiş saati "2021 YDS sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika?" sorularıyla araştırılıyor. Öte yandan sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek. Peki, Yarınki YDS sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, sınav süresi kaç dakika? İşte merak edilen tüm detaylar...
YDS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?
2021 YDS sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adaylar kimlik kartı ve sınav giriş belgesi ile sınava giriş yapabilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK!
ÖSYM, 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılacaklar için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık bulundurulacağını bildirdi. Ölçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 10 Ekim Pazar günü yapılacak sınava katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık bulundurulacağı belirtildi.