NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK!



ÖSYM, 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılacaklar için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık bulundurulacağını bildirdi. Ölçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 10 Ekim Pazar günü yapılacak sınava katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık bulundurulacağı belirtildi.