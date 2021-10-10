Son dakika: Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi! İtalyanlar karar değiştirdi Vitor Pereira...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu yaz Diego Rossi ve Mergim Berisha gibi hücum oyuncularını kadrosuna katan Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 8 haftasında liderlik koltuğunda oturuyor. Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda devre arası transferleri için de şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe'ye eski golcüsü Vedat Muriqi'den güzel haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Çaykur Rizespor'dan İstanbul'a transferi sırasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında rekabete neden olan Vedat Muriqi, bir sezon formasını giydiği Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro kazandırıp takımdan ayrılmıştı. Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Serie A'da umduğunu bulamadı. Muriqi'nin menajerinden flaş bir hamle geldi.