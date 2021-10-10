Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi! İtalyanlar karar değiştirdi Vitor Pereira...
Giriş Tarihi: 10.10.2021 10:40 Son Güncelleme: 10.10.2021 10:43

Son dakika: Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi! İtalyanlar karar değiştirdi Vitor Pereira...

Son dakika: Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi! İtalyanlar karar değiştirdi Vitor Pereira...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu yaz Diego Rossi ve Mergim Berisha gibi hücum oyuncularını kadrosuna katan Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 8 haftasında liderlik koltuğunda oturuyor. Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda devre arası transferleri için de şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe'ye eski golcüsü Vedat Muriqi'den güzel haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Çaykur Rizespor'dan İstanbul'a transferi sırasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında rekabete neden olan Vedat Muriqi, bir sezon formasını giydiği Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro kazandırıp takımdan ayrılmıştı. Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Serie A'da umduğunu bulamadı. Muriqi'nin menajerinden flaş bir hamle geldi.

Son dakika: Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi! İtalyanlar karar değiştirdi Vitor Pereira...

SON DAKİKA: LAZİO'NUN VEDAT MURİQİ İNADI KIRILDI! DEVRE ARASINDA...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çok sevdiği ve oyun tarzını takdir ettiği Vedat Muriqi, yaz transfer sezonunda da sarı lacivertli takıma dönmeyi çok istiyordu.

Son dakika: Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi! İtalyanlar karar değiştirdi Vitor Pereira...

İtalyan ekibi Lazio, Muriqi'nin ayrılmasına onay vermedi. Sadece bonservisiyle göndermeye sıcak bakan Lazio, istediği teklifleri alamayınca Vedat da takımda kaldı.

Son dakika: Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi! İtalyanlar karar değiştirdi Vitor Pereira...

Lazio formasıyla Serie A'da 33 maça çıkan Vedat Muriqi, yalnızca bir gol attı. Bir de asist yapan Muriqi, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maça çıktı.

Son dakika: Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi! İtalyanlar karar değiştirdi Vitor Pereira...

İtalya Kupası'nda da bir gol atabilen Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istiyor. Muriqi'nin menajeri de Fenerbahçe yönetimine haber gönderdi.

Son dakika: Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi! İtalyanlar karar değiştirdi Vitor Pereira...

Vedat Muriqi, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 32 maça çıkarak 15 gol atmıştı. 6 da asist yapan Kosovalı golcü sezon sonunda Lazio'nun yolunu tutmuştu.

Son dakika: Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi! İtalyanlar karar değiştirdi Vitor Pereira...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DEN DEVRE ARASI VEDAT MURİQİ OPERASYONU!

Lazio'da takımın as kadrosuna bir türlü giremeyen ve katı İtalyan defansları karşısında zorlanan Vedat Muriqi için Fenerbahçe iddiası geldi!

Son dakika: Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi! İtalyanlar karar değiştirdi Vitor Pereira...

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Vedat Muriqi, takımdan ayrılmak istediğini menajerine iletti. Menajeri de Fenerbahçe ile iletişime geçti.

Son dakika: Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi! İtalyanlar karar değiştirdi Vitor Pereira...

PEREİRA'NIN ONAYI BEKLENİYOR

Yaz döneminde Vedat Muriqi'yi bırakmayan Lazio bu kez karar değiştirdi. Vitor Pereira onay verirse Fenerbahçe yönetimi hamle yapacak.

Son dakika: Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi! İtalyanlar karar değiştirdi Vitor Pereira...

Lazio ile Muriqi arasındaki sözleşme 2025 yılında sona eriyor. Fenerbahçe'nin Muriqi için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapması bekleniyor.

Son dakika: Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi! İtalyanlar karar değiştirdi Vitor Pereira...

Takım savunmasına yaptığı katkıyla da ön plana çıkan Kosovalı golcünün kaderi Ocak ayında belli olacak.

Son dakika: Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi! İtalyanlar karar değiştirdi Vitor Pereira...

Kosova milli takımıyla da 33 maça çıkan Vedat, 17 gol attı.

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Son dakika: Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi! İtalyanlar karar değiştirdi Vitor Pereira...
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