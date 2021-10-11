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Giriş Tarihi: 11.10.2021 07:46

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sınav sonuçları için geri sayım başladı!

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sınav sonuçları için geri sayım başladı!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, ÖSYM takvimine göre; 19 Eylül tarihinde düzenlendi. ALES 2 sınavı olarak düzenlenen sınavın ardından, adaylar ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Öte yandan; ÖSYM 2021 takvimine göre; ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Bu yıl ikincisinin düzenlendiği ALES sonuçları için kritik haftaya girildi!

ALES sonuçları, söz konusu sınava katılım gösteren adaylar tarafından araştırılıyor. 19 Eylül tarihinde düzenlenen sınavın ardından yapılacak değerlendirmeler sonucunda 2021 ALES sınav sonuçları adayların erişimine açılacak. Bu yıl ikincisinin düzenlendiği ve ALES/2 olarak bilinen ALES sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/2 sonuçları 14 Ekim tarihinde yayınlanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ

Yılın son ALES başvuruları 6-14 Ekim tarihleri arasında alınacak.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

ALES/3 sınavı 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.

Sonuçları ise 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sınav sonuçları için geri sayım başladı!
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