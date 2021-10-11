Dünün reyting sonuçları hakkında araştırmalar sabah saatleri itibarıyla başladı. 10 Ekim Pazar gününe ilişkin sıralama 11 Ekim Pazartesi günü belli olacak. Pek çok kanalda pek çok dizi, film ve yarışma programı da yer almış olup kıyasıya mücadele devam ediyor. TOTAL, AB ve ABC1 sıralamaları olarak ölçülen reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim 2021 Pazar Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?
10 Ekim 2021 Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
REYTİNG SONUÇLARI 9 EKİM 2021
Reyting sonuçları ile dünün reyting sonuçları birincisi binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Henüz Total, AB ve ABC1 sıralama listesi duyurulmadı. 9 Ekim reyting sonuçları açıklandı.
9 Ekim 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Gönül Dağı (ÖZET) aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise O Ses Türkiye yer aldı.
TOTAL İLK 4
GÖNÜL DAĞI
KARDEŞLERİM
GÖNÜL DAĞI (ÖZET)
KARDEŞLERİM (ÖZET)