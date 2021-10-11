Dünün reyting sonuçları hakkında araştırmalar sabah saatleri itibarıyla başladı. 10 Ekim Pazar gününe ilişkin sıralama 11 Ekim Pazartesi günü belli olacak. Pek çok kanalda pek çok dizi, film ve yarışma programı da yer almış olup kıyasıya mücadele devam ediyor. TOTAL, AB ve ABC1 sıralamaları olarak ölçülen reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim 2021 Pazar Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?