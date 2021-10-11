Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim 2021 Pazar Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim?
Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:20 Son Güncelleme: 11.10.2021 09:21

Reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim 2021 Pazar Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim 2021 Pazar Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim?

Her gün bir önceki günün sonuçları ve sıralamasının açıklandığı reyting sonuçları merakla bekleniyor. 10 Ekim Pazar gününe ilişkin dizi, film ve yarışma programları arasında sıralama belli olurken öte yandan birinci de açıklanacak. Medya gündemini yakından takip edenler “Reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt ararken bu başlık altından 10 Ekim 2021 Pazar Reyting sonuçları sıralamasına ulaşabilir, listeyi görebilirsiniz.

Dünün reyting sonuçları hakkında araştırmalar sabah saatleri itibarıyla başladı. 10 Ekim Pazar gününe ilişkin sıralama 11 Ekim Pazartesi günü belli olacak. Pek çok kanalda pek çok dizi, film ve yarışma programı da yer almış olup kıyasıya mücadele devam ediyor. TOTAL, AB ve ABC1 sıralamaları olarak ölçülen reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim 2021 Pazar Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 10 EKİM 2021 PAZAR

10 Ekim 2021 Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

REYTİNG SONUÇLARI 9 EKİM 2021

Reyting sonuçları ile dünün reyting sonuçları birincisi binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Henüz Total, AB ve ABC1 sıralama listesi duyurulmadı. 9 Ekim reyting sonuçları açıklandı.

9 Ekim 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Gönül Dağı (ÖZET) aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise O Ses Türkiye yer aldı.

TOTAL İLK 4

GÖNÜL DAĞI

KARDEŞLERİM

GÖNÜL DAĞI (ÖZET)

KARDEŞLERİM (ÖZET)

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim 2021 Pazar Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim?
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