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Giriş Tarihi: 11.10.2021 14:23 Son Güncelleme: 11.10.2021 15:37

Transferin son günü olmamıştı devre arası bitiyor! Fatih Terim özellikle istemişti...

Transferin son günü olmamıştı devre arası bitiyor! Fatih Terim özellikle istemişti...

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle takımın iskeletini değiştiren Galatasaray, devre arası için de hamlelere başladı. Cicaldau, Morutan, Berkan Kutlu, Sacha Boey, Nelsson, Van Aanholt ve Halil Dervişoğlu gibi önemli isimleri transfer eden Galatasaray, transfer döneminin son günü Mısırlı orta saha Mohamed Elneny için uğraşmış fakat imzayı attıramamıştı.

İngiliz medyasının aktardığı habere göre Galatasaray, Mohamed Elneny ile yeniden görüşmelere başladı. Fatih Terim, yaz döneminde de takıma bir 6 numara transfer edilmesini istemişti. Portekiz'den gelen Gustavo Assunçao henüz sınıfı geçemedi.

Bu sezon oynadığı maçlarda 6 numara sıkıntısı çeken Galatasaray, Muslera'dan gelen toplarda oyun kurma konusunda sıkıntı yaşadı. Bu sezon Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan Elneny de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI

Mohamed Elneny, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. Mısırlı orta saha Beşiktaş'taki performansından sonra Arsenal'de düzenli olarak forma giymeye başladı.

ARSENAL'DE FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Mohamed Elneny, bu sezon Premier Lig'de sadece bir kez forma giyebildi. EFL Cup'ta da bir maçta oynayabilen Elneny'nin devre arasında Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor..

29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de oynadığı 27 maçta bir gol atıp dört de asist yapmıştı.

Deneyimli oyuncu 80 kez de Mısır milli takımında forma giydi.

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Transferin son günü olmamıştı devre arası bitiyor! Fatih Terim özellikle istemişti...
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