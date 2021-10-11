Transferin son günü olmamıştı devre arası bitiyor! Fatih Terim özellikle istemişti...

Bu sezon oynadığı maçlarda 6 numara sıkıntısı çeken Galatasaray, Muslera'dan gelen toplarda oyun kurma konusunda sıkıntı yaşadı. Bu sezon Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan Elneny de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.
DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI
Mohamed Elneny, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. Mısırlı orta saha Beşiktaş'taki performansından sonra Arsenal'de düzenli olarak forma giymeye başladı.
ARSENAL'DE FORMA ŞANSI BULAMIYOR
Mohamed Elneny, bu sezon Premier Lig'de sadece bir kez forma giyebildi. EFL Cup'ta da bir maçta oynayabilen Elneny'nin devre arasında Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor..
29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de oynadığı 27 maçta bir gol atıp dört de asist yapmıştı.
Deneyimli oyuncu 80 kez de Mısır milli takımında forma giydi.