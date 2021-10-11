Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? ÖSYM AİS 2021 YDS sonuçları tarihi
Giriş Tarihi: 11.10.2021 07:51 Son Güncelleme: 11.10.2021 07:51

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? ÖSYM AİS 2021 YDS sonuçları tarihi

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? ÖSYM AİS 2021 YDS sonuçları tarihi

Bugün gerçekleşen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) için sonuç tarihine ilişkin araştırmalar hızlandı. Adaylar, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak ve kaç günde açıklanır gibi sorgularla ÖSYM’den gelecek açıklamaları takip ediyor. Kurumun sınav takvimine göre sonuç tarihi belli olurken, 2021 YDS sonuç sorgulama ekranı heyecanla takip ediliyor. İşte konuya dair merak edilenlerin yanıtı.

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı yüzbinlerce adayın katılımıyla 2021 yılında ikinci kez gerçekleşti. Adaylar, yüksek lisans ve doktora başvurularını gerçekleştirmek için YDS sınav sonucu hakkında araştırmaya koyuldu. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde kişinin alanına göre gerçekleştirilen sınavın sonuç tarihi açıklandı. Yüz binlerce adayın aklındaki "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır" sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buluyor. ÖSYM AİS ile 2021 YDS sonuç sorgulama ekranı ve sonuç tarihi haberimizde.

YDS/3 YAPILACAK MI?

2021 yılında biri 18 Nisan, biri 10 Ekim olmak üzere iki YDS düzenlendi. ÖSYM sınav takvimine göre bu yıl yeni bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı yapılmayacak. Bir sonraki sınav 2022 yılında düzenlenecek.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları 2 Kasım'da açıklanacak. Adaylar, yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanacakları sınav sonuçlarına 2 Kasım 2021 Salı gününden itibaren erişim sağlayabilecek.

YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi? 10 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyan şaşkına döndü!
İŞKUR personel alımı ilanları, başvuru şartları ve tarihler 2021: İŞKUR en az 6 bin TL maaşlı ve KPSS şartsız personel alımı yapıyor!
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım..."
Son dakika: Türkiye-Norveç maçı sonrası Caner Erkin için olay sözler! "İçim acıyarak söylüyorum ki..."
Son dakika haberi: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! "Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor"
Altın fiyatları için çifte destek oldu! Yeni zirveler yakın mı? Altın uzmanı İslam Memiş ‘Alım fırsatı’ veren seviyeleri açıkladı
Son dakika: Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor! "Marcao-Kerem arasında yaşanan tokat olayı..."
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da gençlerle buluştu
Okullar kapanacak mı? MEB Mahmut Özer'den son dakika açıklaması: Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi?
Ulaşımda 'Türkiye Kart' dönemi: İstanbul'da al Konya'da bin!
ARKADAŞINA GÖNDER
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? ÖSYM AİS 2021 YDS sonuçları tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA