Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır? İsim soyisim düzeltme değiştirme başvurusu şartları nedir?

İsim ve soyisim değişikliği başvurusu, günün en çok araştırılan konuları arasında öne çıkıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, ad ve soyad değişikliği başvuruları 3 yıl daha e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bu gelişme ile beraber, isim soyisim değişikliği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler başvurabilir gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, ad ve soyad değişikşiği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve hangi belgeler gerekli? İşte, e-Devlet giriş ile isim soy isim değişikliği başvuru ekranı
3 YIL UZATILDI
6 Aralık 2019 tarihinde Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı.
TEKRAR UZATILABİLECEK
Ayrıca maddenin geçerliliği için belirlenen sürenin bitmesi üzerine tekrar bir süre uzatımına gidilmesi ihtiyacı duyulduğu taktirde kanun değişikliğine gidilmeden Cumhurbaşkanlığı makamınca sürenin uzatılabilmesi sağlandı. Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.
Yapılan bu düzenlemelerle ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçlerde kısaltıldı. Bu sayede 2017 yılından bugüne kadar 275.808 kişi soyadını, 121.065 kişi ise ismini düzeltti.
Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan vatandaşlarımız 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabilecek.
İlgili başvurular e-Devlet kapısı üzerindne alınmaktadır. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet'e giriş sağlayınız. Daha sonra, arama kısmına "Ad ve Soyadı" yazdıktan sonra "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayınız.
Burada ilgili başvuruyu tamamlamanız için Mobil İmza veya Elektronik İmza onayınız gerekmektedir. Bunlar olmadan ilgili başvuruyu tamamlayamazsınız.
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