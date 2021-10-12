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Giriş Tarihi: 12.10.2021 08:20

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile ALES sınav sonuçları erken açıklanır mı?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile ALES sınav sonuçları erken açıklanır mı?

Akademik kariyer hedefi olanların katılım gösterdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Eylül tarihinde düzenlendi. Sınav sonrası adaylar ALES sonuçlarının açıklanmasını beklerken sürece yönelik araştırmalar yapıyorlar. ÖSYM takvimine göre; 2021 ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. ALES sonuçları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden adayların erişimine açılacak.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen ALES/2 sınavı sonrası, adaylar ALES sonuçları için araştırmalar yapıyorlar. Ekim ayının ikinci haftasına girilmesi ile birlikte gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirenler için ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 2021 ALES sonuçları bu hafta içerisinde açıklanacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/2 sonuçları 14 Ekim tarihinde yayınlanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile ALES sınav sonuçları erken açıklanır mı?
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