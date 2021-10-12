Açıköğretim kapsamında eğitim veren ortaokul, lise, meslek lisesi ve imam hatip liselerinin AÖL kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. 6 Eylül'de başlayan 2021 AÖL 1. Dönem sınavlarına girmek için kayıt yaptıracak adaylar, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin son açıklamalar ile kayıtlar için son tarih!

2021 AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI MI?

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için süre 15 Ekim'e kadar uzatıldı. MEB, ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığını resmi yazı ile duyurdu. İşte MEB AÖL tarafından yayınlanan resmi yazı: