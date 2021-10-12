Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖL kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? İşte son tarih!
Giriş Tarihi: 12.10.2021 08:57 Son Güncelleme: 12.10.2021 08:57

AÖL kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? İşte son tarih!

AÖL kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? İşte son tarih!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim veren Açık Öğretim Lisesi 2021 kayıtları 6 Eylül’de başlamıştı. Başvurular için adaylara verilen sürenin uzatıldığı duyuruldu. AÖL kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı, ne zamana kadar yapılacak sorusu böylece yanıt bulurken, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek, nasıl yapılacak sorularına da bakanlıktan açıklama geldi. İşte kayıt süreci için verilen son tarih ve detaylar.

Açıköğretim kapsamında eğitim veren ortaokul, lise, meslek lisesi ve imam hatip liselerinin AÖL kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. 6 Eylül'de başlayan 2021 AÖL 1. Dönem sınavlarına girmek için kayıt yaptıracak adaylar, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin son açıklamalar ile kayıtlar için son tarih!

2021 AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI MI?

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için süre 15 Ekim'e kadar uzatıldı. MEB, ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığını resmi yazı ile duyurdu. İşte MEB AÖL tarafından yayınlanan resmi yazı:

2021 AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT TARİHLERİ

"2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 1 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması İlgi Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir."

AÖL BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri eksik evrakı ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacak.

Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür. Yeni kayıt süresince eksik evrakları tamamlamayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, eksik evrak veya eksik bilgi ile almış olduğu öğrencinin ön kaydını ilk kayıt işlemlerinin bitiminden sonra silecektir.

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AÖL kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? İşte son tarih!
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