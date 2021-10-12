Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sorusu son günlerde binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. En son 6 Ekim'de gerçekleşen toplantının ardından gözler 13 Ekim'e çevrildi. Bu noktada Belirli tarihlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı tarihi araştırılıyor. Peki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı hangi gün?
Genellikle Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18:00'de video konferans yöntemiyle toplanıyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19:30'da YouTube üzerinden canlı açıklama yapılıyor. Yeni toplantı tarihi ise henüz netlik kazanmadı.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında aşılama çalışmaları, koronavirüs seyri, yerli aşı ve varyantlar konusunun ele alınması bekleniyor. Son toplantı 6 Ekim'de yapıldı. Toplantının tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmezken, 13 Ekim tarihinde yapılması bekleniyor.