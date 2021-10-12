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Giriş Tarihi: 12.10.2021 23:12

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı hangi gün?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı hangi gün?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu Toplantısı merakla bekleniyor. Salgın gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda aynı zamanda aşı çalışmaları ve Covid-19 salgını ile ilgili alınan önlemler ve tedbirlerin de istişare edileceği öngörülüyor. Vaka sayısının 30 bini bulmasıyla koronavirüs son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Peki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı hangi gün? İşte bilgiler…

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sorusu son günlerde binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. En son 6 Ekim'de gerçekleşen toplantının ardından gözler 13 Ekim'e çevrildi. Bu noktada Belirli tarihlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı tarihi araştırılıyor. Peki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı hangi gün?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Genellikle Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18:00'de video konferans yöntemiyle toplanıyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19:30'da YouTube üzerinden canlı açıklama yapılıyor. Yeni toplantı tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında aşılama çalışmaları, koronavirüs seyri, yerli aşı ve varyantlar konusunun ele alınması bekleniyor. Son toplantı 6 Ekim'de yapıldı. Toplantının tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmezken, 13 Ekim tarihinde yapılması bekleniyor.

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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı hangi gün?
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