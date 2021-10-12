Bu başarı Türkiye’nin

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Elbette bu başarının arkasında çok büyük bir ekip ve takım çalışması bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın yarışı T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerine alması ile tüm kurumlar seferber oldu” ded
Intercity İstanbul Park'ta yapılan Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın birinciliği ile sona ererken, sonuç kadar yarıştaki rekabet büyük ilgi çekti. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, yarışı üst üste ikinci kez kusursuz şekilde düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Bu kadar önemli bir başarının ardından yarışın önümüzdeki senelerde de Türkiye'de yapılması için görüşmelere hemen başladıklarını vurgulayan Ak, "Formula 1TMCEO'su ve İcra Kurulu Başkanı StefanoDomenicalli'yi hafta sonu İstanbul'daağırladık. Türkiye ve İstanbul'daFormula 1TM yarışlarına gösterilen ilgikarşısında şaşkınlık içindeydi. Sadecebir yıl değil, yıllarca sürecek bir yarışıntakvime dahil edilmesi için görüşmelerimizsürüyor" diye konuştu.
DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER
Vural Ak şöyle devam etti: "Elbette bu başarının arkasında büyük bir ekip ve takım çalışması var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı T.C Cumhurbaşkanlığı himayelerine alması ile tüm kurumlar seferber oldu. Bu kapsamda sürecin başından beri gösterdikleri ilgi ve alaka için ilgili tüm kamu kurumlarına ve özel sektörden destekçilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca TBMM Başkanı Sn. Mustafa Şentop da yarış günü şampiyonlara kupalarını takdim ederek bizleri onurlandırdı."
190 BİN KİŞİ İZLEDİ
AK, "Bu dev organizasyonu Türkiye ve İstanbul'a kazandırmak için büyük çaba harcadık ve sonucunda gördüğümüz tablo bizleri çok mutlu etti. Pilotların ve tüm dünyadaki motor sporları tutkunlarının çok sevdiği yarış pistimiz ve İstanbul, tüm dünya medyasında büyük yer buldu. Pandemi koşulları sebebiyle yarı kapasiteli olarak satışa sunduğumuz biletler büyük ilgi gördü ve 3 gün boyunca toplam 190 bin kişi Intercity İstanbul Park'a akın etti" dedi
PİST ÖZVERİ İSTİYOR
Türkiye Grand Prix'si, takımlar cephesinde ve Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Yorumlarda İstanbul Park'ın özveri isteyen bir pist olduğu vurgulanırken yarış boyunca ince ince yağan yağmurun da her turda gerginliği arttırdığı ifade edildi. Bottas'ın takımı Mercedes'ten yapılan açıklamada, İstanbul Park'taki hava koşullarının yarışın derecesinde önemli rol üstlendiği belirtilerek, "Hafif bir yağışın eşliğinde sürekli nem içinde kalan pistte Valtteri, harika bir zafer elde etti. En hızlı pist derecesine ulaşarak da fazladan puanlar kazandırdı" değerlendirmesinde bulunuldu.
HAMİLTON'A ELEŞTİRİ
İNGİLİZ basınından BBC, Hamilton'ın yarış sırasında takımı Mercedes'in lastik değişimi çağrısını reddederek pit alanına gitmemesini eleştirerek, "Lewis Hamilton, Mercedes'i dinlemeyerek lastik değişimini geç yaptı ve muhtemel podyum veya yarışı kazanma şansını eliyle itti" değerlendirmesinde bulundu. "Hamilton'ın hatası, İstanbul'da beşincilikle sonuçlandı" başlığını kullanan Daily Mail gazetesi ise "Sinirlerine hakim olamayan Hamilton, takımının pit alanına girme çağrısını dinlemeyerek dünya şampiyonluğu mücadelesinde ağır bir yara aldı" görüşünü okuyucularıyla paylaştı.