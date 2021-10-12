Dev Güneş fırtınası etkileri başladı: Güneş fırtınası nedir, etkisi kaç gün sürecek ve nereleri etkileyecek?

Dev Güneş fırtınası dün akşam saatlerinden itibaren Dünya üzerinde etkisini göstermeye başladı. Daha önce Güneş yüzeyinde meydana gelecek patlamalar nedeniyle aylar süren internet ve elektrik kesintilerinin yaşanacağı iddia edilmişti. Bu haberlerin üzerine meydana gelen jeomanyetik fırtına; Güneş fırtınası nedir, etkisi kaç gün sürecek ve nereleri etkileyecek sorularıyla gündeme geliyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin açıklamaları ve dev Güneş fırtınası etkileri haberimizde.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR VE NE ZAMAN OLACAK?

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) yaptığı açıklamada 11 Ekim 2021 tarihinde beklenen Güneş fırtınasının 12 Ekim 2021 gece yarısına kadar devam edeceğini duyurdu.